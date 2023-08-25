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"Обстановка напружена": війська РФ перегруповуються для поновлення наступу - Сирський

Аліна Дембіцька
25 серпня 2023, 21:18 оновлено 25 серпня, 21:18
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Ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію.
'Обстановка напружена': війська РФ перегруповуються для поновлення наступу - Сирський
Сирський заявив, що війська РФ перегруповуються для поновлення наступу / Колаж: Главред, фото: 28-я ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, t.me/osirskiy

Після місяця жорстких боїв та значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, російські загарбники проводить перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території країни-агресорки Росії нові сформовані бригади та дивізії. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Military Media Center.

"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою. Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії. Головна мета цих заходів – підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій", - зазначив Сирський.

За його словами, ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію. У таких умовах захисники повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо.

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"Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Куп'янський та Лиманський напрямки", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він зазначив, що в ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони та відбиття ворожих атак.

Ситуація на фронті

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Работине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, минулого тижня підрозділи Збройних сил України успішно просунулися на південному напрямку, розповіли в британській розвідці. Разом з тим у звіті вказується, що в районі Куп'янська Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів.

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війна в Україні Олександр Сырский війна Росії та України
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