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У Путіна придумали нову ціль "спецоперації" в Україні

Аліна Дембіцька
25 серпня 2023, 18:02 оновлено 25 серпня, 18:02
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Під час розмови із журналістами Пєсков нафантазував, що для Росії, мовляв, існує якась "терористична загроза" з боку України.
Путин, Песков
У Путіна придумали нову ціль "спецоперації" в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Країна-агресорка Росія продовжує вигадувати нові цілі так званої "спеціальної військової операції" задля продовження кривавої війни проти України. Цього разу із заявою виступив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Так, під час розмови із журналістами Пєсков нафантазував, що для Росії, мовляв, існує якась "терористична загроза" з боку України. Тож так звана "СВО" наразі проводиться для того, щоб унеможливити цю "загрозу" з боку Києва.

"СВО" проводиться для виключення таких терористичних проявів, як атаки дронів", - цитують Пєскова росЗМІ.

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А щоб виключити цю так звану "загрозу" в майбутньому, "СВО" буде і надалі продовжуватися, видав речник російського диктатора.

Водночас Пєсков проігнорував той факт, що до початку повномасштабного російського вторгнення Москві не загрожував жодний БПЛА.

Зауважимо, що нещодавно Шойгу зганьбився очманілою заявою щодо нових цілей "СВО". Так, російський міністр видав, що "звільнення військовослужбовців РФ з українського полону" – нова ціль "СВО". Ймовірно, у Кремлі забули, що саме їх "СВО" стала причиною того, що російські окупанти масово потрапляють у полон.

Атака дронів на Москву

Як повідомляв Главред, у ніч на середу, 23 серпня, у столиці країни-агресорки Росії лунали вибухи. Москву атакували дрони. Один із них влучив у будівлю в "Москва-Сіті". Загалом до столиці країни-агресорки добралися три дрони.

Жителі Москви були в шоці через новий удар БПЛА. За словами очевидців, гучні вибухи в Москві прогриміли близько третьої години ночі. Один з жителів Москви поскаржився на те, що в результаті вибуху безпілотника у вікнах його квартири вибило скло.

Пізніше у ГУР розкрили деталі ударів по Москві. Безпілотник, який рано вранці 23 серпня влучив в один з хмарочосів Москва-Сіті, запустило ГУР Міноборони. Такі дані публікує NV з посиланням на джерело у військовій розвідці. При цьому в ГУР також додали, що військова розвідка України збільшує зусилля в цьому напрямку.

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війна в Україні Дмитро Пєсков війна Росії та України
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