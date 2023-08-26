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"Ґвалту не треба здіймати": Данілов розповів, чи варто чекати змін до мобілізації

Аліна Дембіцька
26 серпня 2023, 00:03 оновлено 26 серпня, 00:03
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Данілов наголосив, що до війська "призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань".
'Ґвалту не треба здіймати': Данілов розповів, чи варто чекати змін до мобілізації
Данілов розповів, чи варто чекати змін до мобілізації / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Владимира Мономаха, УНІАН

Навіть після того, як військове командування закликало президента України розглянути можливість мобілізувати більше осіб на військовий фронт, поки не передбачаються зміни у процедурі мобілізації. Проте не виключено, що може бути додаткова хвиля призову. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського Радіо".

"Змін до мобілізації не треба очікувати... У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", - заявив Данілов.

Втім, секретар РНБО припускає, що додатковий призов може бути. За його словами, наразі з цим питанням звертаються військові. Однак Данілов зауважив, що це не значить, що додатковий призов буде виходити за ті межі, які було затверджено 24 лютого 2022 року.

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"Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували", - сказав він.

Данілов наголосив, що до війська "призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань".

"Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані", - заявив секретар РНБО.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізовувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки зарано говорити.

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війна в Україні війна Росії та України
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