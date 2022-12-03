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"Дальність перевищує 100 кілометрів": Жданов розповів, які "плюшки" ЗСУ могли отримати від Заходу

3 грудня 2022, 23:33

Військовий експерт не виключає, що Україна могла отримати від західних партнерів нові високоточні боєприпаси.

Олег Жданов
Жданов заявив, що ЗСУ могли отримати нове озброєння від Заходу / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Збройні сили України могли отримати від західних партнерів боєприпаси, дальність яких перевищує 100 кілометрів. Він назвав два варіанти "плюшок", які могли стати сюрпризом для росіян.

Як зазначив Жданов на своєму YouTube-каналі, компанія Boing пропонує дрон-камікадзе із дальністю застосування до 150 км. Але це тільки пропозиція і цього виду зброї в Україні поки немає.

"Я глянув на HIMARS, тому що були розмови про різні види боєприпасів, які можуть летіти на різну відстань. Дійсно, є два типи боєприпасів – снаряди М31 А1 і А2, максимальна дальність яких 84 км і які належать до класу високоточних. Але існує програма для модернізації РСЗВ, внаслідок якої дальність польоту збільшується до 150-200 км. Це перший варіант", - сказав експерт.

За словами Жданова, другим варіантом можуть бути ракети ATACMS, які також мають різну дальність стрільби, яка починається від 165 км. Він зауважив, що інформації про ракетні системи ATACMS на озброєнні ЗСУ ще не було, але про боєприпаси можна говорити з певністю.

Ракети ATACMS для України

Нагадаємо, у вересні в США заявляли, що наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS. За інформацією журналістів CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується й питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У жовтні повідомлялося, що Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму. Однак американська влада вважає, що Київ отримує достатньо зброї. У Вашингтоні побоюються ударів українцями такими ракетами по ворожих цілях на російській території, після чого Путін може напасти на одну з країн НАТО.

У листопаді президент США Джо Байден розповів про надання допомоги Україні для захисту від РФ, зокрема передачу реактивних систем залпового вогню HIMARS. Він натякнув, що українській стороні нібито уже могли бути передані далекобійні ракети, якими можна вести вогонь на 160 миль, тобто 257 кілометрів.

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війна в Україні Олег Жданов HIMARS ATACMS
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