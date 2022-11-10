Ракети ATACMS з дальністю 257 км можуть бути вже в Україні: Байден натякнув на поставки

Байден натякнув, що Україні уже передали ракети до HIMARS дальністю 257 км/ Reuters, Вікіпедія

Президент США Джо Байден розповів про надання допомоги Україні для захисту від РФ, зокрема передачу реактивних систем залпового вогню HIMARS. Він натякнув, що українській стороні нібито уже могли бути передані далекобійні ракети, якими можна вести вогонь на 160 миль, тобто 257 кілометрів.

Про це Байден сказав під час пресконференції за підсумками виборів до Конгресу 9 листопада, йдеться на сайті Білого дому. При цьому він наголосив, що ракети дальністю 600 миль (965 км) США не надавали, тому що бояться, щоб Україна не вдарила ними по території РФ.

"Ми надаємо ці HIMARS. Є два типи. Говорячи людською мовою – це ракети, які ви можете вставити в них. Одна пролітає понад 600 миль, а інша – близько 160 (257 км) миль. Ми їм не давали тих, що йдуть на 600 миль (965 км), тому що я не хочу, щоб вони почали бомбардувати російську територію", – заявив Байден.

Як відомо, ракети ATACMS залежно від модифікації здатні знищувати цілі на відстані від 160 до 310 кілометрів. Для їхнього запуску необхідні пускові установки м142 HIMARS і M270 MLRS, які є в України.

Нагадаємо, у вересня в США заявляли, що наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS. За інформацією журналістів CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується й питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У жовтні повідомлялося, що Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму. Однак американська влада вважає, що Київ отримує достатньо зброї. У Вашингтоні побоюються ударів українцями такими ракетами по ворожих цілях на російській території, після чого Путін може напасти на одну з країн НАТО.

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