Окупанти змінили техніку під Бахмутом: промерзання ґрунту йде на користь ворогу

Російські загарбники знову змінили тактику на фронті в Донецькій області.

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Окупанти змінили техніку під Бахмутом / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Війська Росії на Бахмутському напрямку перестали штурмувати Сили оборони України невеликими піхотними групами, вони змінили тактику. Про це розповів прес-офіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников в ефірі Апостроф TV.

За його словами, повернення до використання механізованих ударних груп зумовлене промерзанням землі. Такі погодні умови дали ворогу можливість активно використовувати техніку.

Калашников стверджує, що ще донедавна росія відправляла на штурми українських позицій по 8-12 осіб, однак щойно змінилася погодна ситуація, вони змогли застосовувати техніку на основних напрямках.

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"До цього ворог намагався берегти техніку, менше берегти людей. Хоча на сьогоднішній день він їх і так не береже. Якщо ми відбиваємо його контратаку, техніка в нього палає, він відступає, проте людський ресурс він продовжує кидати в атаку. Можна сказати, він повернувся до своєї попередньої тактики, коли був упевнений, що його механізована частина переважає українську", - каже Калашников.

Пресофіцер додав, що російська армія насамперед завжди використовує артилерію, після чого вводить невеликі колони важкої техніки, а потім броньовані машини з піхотою і вогневою підтримкою для штурмовиків.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, Російські війська збільшують свою активність на фронті, зокрема в Луганській області, де вони використовують свою чисельну перевагу. Такий підхід може призвести до значних втрат серед російських окупантів. Про це розповів колишній голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Також, російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, окупанти здійснюють тристоронній наступ на місто та намагаються зайти в тил Силам оборони України через підземні інженерні тунелі.

При цьому представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що загрози нового наступу російських окупантів на Харків сьогодні немає. За його словами, на кордоні активно зводяться укріплення.

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