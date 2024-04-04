'Цифра у 3,5 гривні – це нісенітниця': експерт про підвищення тарифів на світло

В Україні необхідно провести кардинальну реформу в енергетичному секторі, сказав Олександр Харченко.

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Чи чекати українцям підвищення тарифів на електроенергію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/libkos

Підвищення тарифів на електроенергію до рівня 3,5 гривень є необгрунтованим. Такий ріст тарифів не призведе до розв'язання проблем у енергетиці України, а лише нашкодить населенню. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Я щиро вважаю, що цифра у 3,5 гривні – це нісенітниця, бо за нею немає жодних реальних розрахунків і роботи з приводу того, що треба робити. Тобто це нікому не допоможе, але нашкодить населенню", - зазначив експерт.

За його словами, необхідно провести кардинальну реформу в енергетичному секторі, яка включатиме зміну формату енергоринку. Харченко зауважив, що Україні варто змінити підходи до тарифів для населення і перейти на ринкову ситуацію з "відповідною адресною допомогою всім, хто буде її потребувати".

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"Тоді ми хоч трохи вирівняємо ситуацію з фінансуванням в енергетичній галузі. Але якщо бути відвертим, то підготовки до такого сценарію зараз немає", - додав він.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Ракетні удари РФ - прильоти по критичній інфраструктурі

Нагадаємо, Росія знищила у Харкові майже всю критичну інфраструктуру, що призвело до повного блекауту. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що відбудування всього, що зруйнувала Росія у Харкові, потребуватиме понад 10 мільярдів доларів, при цьому сума зростає щодня.

Також у ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". У результаті атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджені житлові будинки. Загинуло твроє рятувальників.

Крім цього, у ніч на 2 квітня окупанти атакували Україну десятьма дронами-камікадзе. Сили ППО збили 9 "Шахедів". Унаслідок атаки пошкодження зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

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