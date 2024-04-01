Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів і кожного дня ця сума збільшується.
Терехов в інтерв'ю для LIGA.net заявив, що Росія зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. У місті був повний блекаут через постійні обстріли по енергетиці.
"У Харкові був блекаут. Відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені. Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити. Введені графіки відключення світла - погодинні. Ми вирішили не освітлювати вулиці. Обіцяти, що ми відновимо потужності в конкретний термін, я не можу", - розповів мер Харкова.відео дня
Терехов також повідомив, чи має Харків плани і варіанти, що робити, якщо Росія і далі битиме по енергетичній інфраструктурі.
"Це державна програма. Насамперед ми потребуємо сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. Над цим працюють президент і уряд", - додав він.
Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Обстріли Харкова: що відомо
Нагадаємо, що РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар стався по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова.
Російська ракета поцілила в гуртожиток у Харкові спортивного коледжу в Шевченківському районі. Керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що після вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами. На місці удару жодного військового чи військової техніки не було.
У Харкові запровадили графік вимкнення електроенергії через критичні пошкодження інфраструктури після обстрілів окупантів РФ. Він діятиме тиждень. Світла не буде протягом 2-3 годин і більше, все залежить від району. Роботи з ліквідації наслідків ворожих прильотів тривають.
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