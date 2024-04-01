УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер

Юлія Закрепа
1 квітня 2024, 12:44
У Харкові довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити, повідомив мер Терехов.
Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер
Терехов розповів про обстріли Харкова / колаж: Главред, фото: t.me/synegubov, скріншот: відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів і кожного дня ця сума збільшується.

Терехов в інтерв'ю для LIGA.net заявив, що Росія зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ. У місті був повний блекаут через постійні обстріли по енергетиці.

"У Харкові був блекаут. Відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені. Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з'являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити. Введені графіки відключення світла - погодинні. Ми вирішили не освітлювати вулиці. Обіцяти, що ми відновимо потужності в конкретний термін, я не можу", - розповів мер Харкова.

відео дня

Терехов також повідомив, чи має Харків плани і варіанти, що робити, якщо Росія і далі битиме по енергетичній інфраструктурі.

"Це державна програма. Насамперед ми потребуємо сучасних систем ППО, щоб унеможливити влучання ракет у зони енергетичних об'єктів. Над цим працюють президент і уряд", - додав він.

Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Обстріли Харкова: що відомо

Нагадаємо, що РФ вперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар стався по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова.

Російська ракета поцілила в гуртожиток у Харкові спортивного коледжу в Шевченківському районі. Керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що після вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами. На місці удару жодного військового чи військової техніки не було.

У Харкові запровадили графік вимкнення електроенергії через критичні пошкодження інфраструктури після обстрілів окупантів РФ. Він діятиме тиждень. Світла не буде протягом 2-3 годин і більше, все залежить від району. Роботи з ліквідації наслідків ворожих прильотів тривають.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли новини Харкова Харківська область новини Харківщини Масштабна ракетна атака на енергетику
Реклама

Головне за день

Майже половина українців соромляться уклоністів: результати опитування

Майже половина українців соромляться уклоністів: результати опитування

13:34 Україна
Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер

Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер

12:44 Україна
Допомога у кредит: Джонсон заявив про нововведення в законопроєкті про підтримку України

Допомога у кредит: Джонсон заявив про нововведення в законопроєкті про підтримку України

11:17 Світ
Всі головні новини

Популярне

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні 8305

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні

Привітання з 1 квітня - красиві та смішні картинки 4615

Привітання з 1 квітня - красиві та смішні картинки

Росіянам влаштують Армагеддон : генерал-розвідник розкрив терміни наступу ЗСУ 3056

Росіянам влаштують "Армагеддон": генерал-розвідник розкрив терміни наступу ЗСУ

РФ готує масований ракетний удар: Буданов назвав, чим готовий бити ворог 2657

РФ готує масований ракетний удар: Буданов назвав, чим готовий бити ворог

Останні новини

13:55

"РФ шукає, де розташовані наші ППО": у ЗСУ попередили про нові масовані обстріли

13:52

Що робити якщо не працює один навушник: як упоратися з проблемоюВідео

13:36

Як вирощувати печериці в домашніх умовах - перший урожай уже через 2 тижніВідео

13:34

Майже половина українців соромляться уклоністів: результати опитування

13:12

"Красунчик і дуринда": мама Вєрки Сердючки з Данилком насмішили зухвалим луком

Путін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - ЯгунПутін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - Ягун
13:08

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення

12:44

Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер

12:24

"Зробив дитину і втік": чому дружина старого Петросяна може завести нового чоловіка

12:23

Розпатлана, засмагла і без пластики: Галкін показав справжнє обличчя ПугачовоїВідео

Реклама
12:19

Гороскоп на квітень 2024 для Терезів: фінансовий прорив, виграш і ризик травмВідео

11:50

Росія намагається створити умови для запуску конфлікту проти країн НАТО - ISW

11:43

Церковне свято 2 квітня: що заборонено робити в день святого чудотворця Тита

11:29

Співачка Валерія висміяла Регіну Тодоренко після її зізнання в "залежності"

11:17

Допомога у кредит: Джонсон заявив про нововведення в законопроєкті про підтримку України

10:59

РФ під Авдіївкою пішла у масовий танковий штурм: у Forbes розкрили деталі

10:59

"США дочекаються свого Перл-Гарбора": Романенко вказав на помилку Байдена

10:51

Бур'яни не вилізуть, а земля буде як пух: що таке мульча і як її зробити

10:36

Китайський гороскоп на завтра 2 квітня: Тиграм - нещастя, Козлам - розтрати

10:31

Україну накриває пил із Сахари: синоптики попередили про небезпеку

10:12

Що робити, газ із плити погано горить або постійно гасне: поради "Нафтогазу"

Реклама
09:58

РФ рідше обстрілює Україну "Калібрами": у ЗСУ назвали причини та загрози

09:57

"У важкому стані": Філіп Кіркоров розповів про дітей

09:53

Прогноз погоди на квітень 2024: синоптики обіцяють теплий місяць, але не скрізь

09:30

Гороскоп на завтра 2 квітня 2024: Риб дратуватимуть, Тельцям - зміни

09:23

Перерахунок пенсій в Україні: хто потрапив під підвищення з 1 квітня

09:14

Коли може завершитися російсько-українська війна?Погляд

09:04

Маломуж пояснив, чому Байден погодиться дати ЗСУ далекобійні ATACMS

08:44

Соловій уперше після відходу від Жадана розповіла про новий роман

08:15

Хто з українців має право на бронь від мобілізації з 1 квітня - список

07:52

Військова допомога Україні: Конгрес може схвалити виділення $60 млрд до 22 квітня

07:02

РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку: в ISW назвали терміни

06:06

Чи має шанс Росія на розвал найближчим часом?Погляд

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 12 секунд знайти лимон

04:20

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні

03:30

Розкрито кількість "Калібрів", яку Росія могла накопичити для ударів по Україні

02:00

Віра Брежнєва мило привітала красуню-доньку з 23-річчям

01:30

Зростає бунтівницею: 12-річна донька Ані Лорак кардинально змінила імідж

00:22

Допомога Україні на $60 млрд: соратник Трампа дав обіцянку, названо терміни голосування

00:15

Відомий український актор покликав заміж свою кохануВідео

31 березня, неділя
23:16

Великоднє диво: онкохворий Чарльз уперше офіційно вийшов до народу

Реклама
22:51

Війська РФ вдарили по Харкову авіабомбами, є приліт: подробиці

22:37

Захід дозволить бити по військових об'єктах РФ своєю зброєю: Маломуж назвав умову

22:10

Гороскоп на квітень 2024 для Дів: найнебезпечніші та найвдаліші дніВідео

22:06

Поки тіл ніхто не бачив: Буданов заловив РФ на фейках щодо падіння Іл-76

21:38

ДРГ Росії намагалася прорватися до України: у Генштабі назвали напрямок і деталі

21:32

РФ закотила істерику через "теракти" і вимагає видати Малюка: жорстка відповідь СБУ

21:02

Коли Україні нададуть далекобійні ATACMS?Погляд

20:21

Бійня в Підмосков'ї: експерт оцінив імовірність причетності ФСБ до терактуВідео

20:21

Війська РФ за два тижні скинули 14 авіабомб на Бєлгородську область - ЗМІ

19:28

ЗСУ відкинули окупантів: у РФ великі втрати на півдні, названо напрямки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти