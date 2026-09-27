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Трамп не підтвердив дозвіл на виробництво ракет Patriot для України: що сказав

Дар'я Пшеничник
27 вересня 2026, 08:58
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Президент США визнав лише факт обговорення перехоплювачів і перевів розмову на потребу домовлятися з Путіним.
Трамп, Patriot
Трамп не підтвердив слова Зеленського щодо виробництва ракет Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Трамп не підтвердив дозвіл на виробництво Patriot в Україні
  • Про таку згоду напередодні заявив Зеленський
  • Перехоплювачі Patriot у дефіциті на світовому ринку

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Дональд Трамп відмовився підтвердити, що дозволив Україні виробляти ракети для зенітних комплексів Patriot, - напередодні про таку згоду американського лідера публічно повідомив Володимир Зеленський. Господар Білого дому визнав лише сам факт розмови про перехоплювачі, пише CNN.

Раніше цього тижня обидва президенти провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вже у п'ятницю український лідер розповів журналістам, що під час переговорів почув від колеги: Україна "отримає ліцензію на виробництво ракет Patriot".

Проте в суботу, відповідаючи на пряме запитання телеканалу про параметри ліцензійної схеми, американський президент змістив акцент із теми озброєнь на політичне врегулювання.

"Ми обговорювали безліч різних тем, і щодо багатьох із них… досягли повного взаєморозуміння. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, а Путін - з ним", - сказав Трамп про зустріч із Зеленським.

Дефіцит перехоплювачів б'є по постачанню для Києва

Боєприпаси для Patriot належать до вузького кола озброєнь, здатних уражати балістичні цілі. Саме тому конкуренція за них різко загострилася: брак таких ракет на світовому ринку змусив десятки держав терміново посилювати власну протиповітряну оборону, і це безпосередньо вдарило по обсягах, які отримує Україна.

Без цих перехоплювачів українським силам украй складно відбивати масовані комбіновані удари Росії, які тривають останніми тижнями.

Трамп не підтвердив дозвіл на виробництво ракет Patriot для України: що сказав
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Київ чекає на дозвіл від липня

Питання власного виробництва Зеленський порушує перед Вашингтоном не вперше. Українська сторона спирається на липневі сигнали з Білого дому про принципову можливість такої домовленості - ймовірно, із залученням американських компаній.

Поки офіційного підтвердження ліцензійної угоди з боку США немає, а публічні оцінки двох президентів щодо результатів нью-йоркської зустрічі розійшлися.

Названо єдиний сценарій та умову завершення війни

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Поки Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати. Окрім цього Загородній зазначив, що публічні заяви Києва про прагнення завершити війну пов'язані також із необхідністю зберігати міжнародну підтримку. Водночас перспективи завершення бойових дій він пов'язує насамперед із ситуацією всередині Росії.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі під час саміту G20 - такий формат Володимир Зеленський назвав однією з найкращих можливостей, запропонованих американською стороною.

Раніше повідомлялося, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя вийшли з переговорного порядку денного.

Напередодні стало відомо, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Генеральної Асамблеї ООН продемонструвала відчутну зміну тональності у діалозі між Києвом та Вашингтоном. Якщо раніше американська сторона намагалася дорікати Україні відсутністю аргументів, то тепер у руках Києва з’явилися вагомі козирі.

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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