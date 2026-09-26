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Хіт 1981 не підкорив вершину чарту, але через 45 років отримав нове визнання

Віталій Кірсанов
26 вересня 2026, 22:51
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Пісня "Limelight" для рок-гурту Rush стала не просто композицією про життя рок-зірок, а особистим висловлюванням про ціну слави.
У 1981 році пісня
У 1981 році пісня "Limelight" піднялася на 55-те місце чарту Billboard Hot 100 / колаж: Главред, фото: instagram.com/rush

Коротко:

  • У 1981 році пісня "Limelight" піднялася до 55-го місця чарту Billboard Hot 100
  • Трек увійшов до восьмого студійного альбому Rush - "Moving Pictures"

Пісня "Limelight" канадського рок-гурту Rush отримала несподіване визнання через понад чотири десятиліття після свого виходу. Видання Guitar World включило гітарне соло Алекса Лайфсона до списку 50 найвидатніших гітарних соло в історії, присудивши йому 26-те місце. Про це пише Parade.

При цьому сама композиція не стала лідером американського чарту Billboard Hot 100. Після виходу в 1981 році "Limelight" піднялася лише до 55-го рядка й протрималася в рейтингу дев’ять тижнів.

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Трек увійшов до восьмого студійного альбому Rush - "Moving Pictures", який побачив світ у лютому 1981 року. Ця платівка стала одним із знакових релізів в історії гурту. Музиканти зберегли характерні елементи прогресивного року, але при цьому зробили звучання більш доступним для масової аудиторії.

Окрім "Limelight", до альбому увійшли такі відомі композиції, як "Tom Sawyer", "Red Barchetta" та "YYZ". Згодом вони стали одними з найвпізнаваніших пісень Rush.

Особливу увагу Guitar World привернуло гітарне соло Алекса Лайфсона в "Limelight". На відміну від багатьох технічно складних партій, воно побудоване не на швидкості, а на мелодійності та емоційності. При створенні звучання гітарист використовував підтягування струн, ділей і реверберацію.

В одному з архівних інтерв’ю Guitar World Лайфсон розповідав, що деякий час шукав відповідне звучання для партії. Однак після того, як музикантам вдалося визначитися з необхідним ефектом, запис соло пройшов досить легко. Пізніше гітарист називав цю партію однією зі своїх улюблених і підкреслював її емоційну складову.

Особливість "Limelight" полягає не лише в музичній частині. Автором тексту став барабанщик і автор пісень Rush Ніл Пірт, який присвятив композицію зворотньому боці популярності - постійній увазі з боку публіки та прагненню зберегти особистий простір.

Пірт пов’язував текст із власним досвідом інтроверта, якому було непросто звикнути до публічності та слави. Тому "Limelight" для Rush стала не просто піснею про життя рок-зірок, а особистим висловлюванням про ціну популярності та спробу зберегти власне життя поза сценою.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Rush

Rush - канадський рок-гурт, який став одним із найвпливовіших і знакових колективів в історії прогресивного року та хард-року.

Група була заснована у вересні 1968 року в Торонто. За час свого існування вона справила колосальний вплив на розвиток прогресив-металу та альтернативного року.

Практично всю свою історію (з 1974 року) група виступала як тріо в незмінному складі.

Фронтменом, вокалістом, басистом і клавішником гурту був Гедді Лі, чий унікальний високий голос і складні, технічні партії бас-гітари стали візитною карткою звучання колективу.

За гітарну майстерність, потужні рифи та атмосферні соло-партії відповідав Алекс Лайфсон, один із засновників групи, який вміло поєднував важкий рок з акустичними елементами та складними гармоніями.

Третім учасником тріо був барабанщик і головний автор текстів Ніл Пірт. Він визнаний одним із найвидатніших барабанщиків в історії рок-музики завдяки своїй феноменальній техніці, масштабним ударним установкам та глибоким, філософським текстам пісень, заснованим на літературі, науці та фантастиці.

Гурт офіційно припинив своє існування в січні 2018 року, коли Алекс Лайфсон оголосив про завершення діяльності колективу. У січні 2020 року пішов з життя барабанщик Ніл Пірт, що остаточно унеможливило возз’єднання гурту.

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