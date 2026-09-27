"Любила ходити в клуб": Могилевська розкрила, як дала псевдоніми Барських і Дантесу

Ви дізнаєтеся:
- Як з’явилися псевдоніми Макса Барських і Дантеса
- Чому Вадим Олійник не змінив ім’я
Творчий шлях популярних українських артистів Володимира Дантеса та Макса Барських розпочався з масштабного проєкту "Фабрика зірок - 2". Музична продюсерка шоу Наталія Могилевська в ефірі програми "Хто зверху?" згадала, як професійна команда допомагала юним талантам не тільки розкрити вокальні здібності, а й обрати яскраві сценічні імена.
З 5 тисяч претендентів продюсери відібрали найкращих, після чого постало питання про впізнаваність майбутніх артистів. Справжнє ім’я Макса Барських - Микола Бортник, однак Могилевська швидко придумала йому нове ефектне ім’я.
"Макс Барський з’явився, бо я любила ходити до клубу "Барських". Адже він же Микола Бортник", - поділилася співачка.
Не менш кумедна історія трапилася й із Володимиром Гудковим, який сьогодні відомий як Володимир Дантес. З перших днів на кастингу за ним закріпилося прізвисько "французик" після того, як він виконав композицію Le Temps des Cathédrales із мюзиклу "Нотр-Дам де Парі".
"Ми казали: "Де цей симпатичний французик?". А хто найвідоміший француз у світі? Жорж Дантес", - з посмішкою згадала Могилевська.
Цікаво, що колега Дантеса по дуету "DiO.фільми" Вадим Олійник залишився зі своїм справжнім прізвищем. Коли артист поцікавився у продюсерки, чи потрібно йому змінювати ім’я на щось "смачніше", Могилевська відповіла лаконічно.
"Нехай буде так, нормально", - згадала артистка.
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Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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