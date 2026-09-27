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"Любила ходити в клуб": Могилевська розкрила, як дала псевдоніми Барських і Дантесу

Христина Трохимчук
27 вересня 2026, 10:01
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Співачка розповіла, як придумала сценічні імена майбутнім суперзіркам української естради.

Наталія Могилевська придумала псевдоніми Макса Барських і Дантеса
Наталія Могилевська придумала псевдоніми Макса Барських і Дантеса / колаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Барських, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

  • Як з’явилися псевдоніми Макса Барських і Дантеса
  • Чому Вадим Олійник не змінив ім’я

Творчий шлях популярних українських артистів Володимира Дантеса та Макса Барських розпочався з масштабного проєкту "Фабрика зірок - 2". Музична продюсерка шоу Наталія Могилевська в ефірі програми "Хто зверху?" згадала, як професійна команда допомагала юним талантам не тільки розкрити вокальні здібності, а й обрати яскраві сценічні імена.

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З 5 тисяч претендентів продюсери відібрали найкращих, після чого постало питання про впізнаваність майбутніх артистів. Справжнє ім’я Макса Барських - Микола Бортник, однак Могилевська швидко придумала йому нове ефектне ім’я.

"Макс Барський з’явився, бо я любила ходити до клубу "Барських". Адже він же Микола Бортник", - поділилася співачка.

Макс Барських
Макс Барських - справжнє ім’я / фото: instagram.com, Макс Барських

Не менш кумедна історія трапилася й із Володимиром Гудковим, який сьогодні відомий як Володимир Дантес. З перших днів на кастингу за ним закріпилося прізвисько "французик" після того, як він виконав композицію Le Temps des Cathédrales із мюзиклу "Нотр-Дам де Парі".

"Ми казали: "Де цей симпатичний французик?". А хто найвідоміший француз у світі? Жорж Дантес", - з посмішкою згадала Могилевська.

Дантес
Дантес - як з’явився псевдонім / фото: instagram.com, Дантес

Цікаво, що колега Дантеса по дуету "DiO.фільми" Вадим Олійник залишився зі своїм справжнім прізвищем. Коли артист поцікавився у продюсерки, чи потрібно йому змінювати ім’я на щось "смачніше", Могилевська відповіла лаконічно.

"Нехай буде так, нормально", - згадала артистка.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що співачка Наташа Корольова переписала квартиру в Маямі на родичів. Артистка позбулася американської нерухомості ще в березні 2022 року, через місяць після початку повномасштабної війни проти України.

Також Наталія Могилевська розкрила секрет екстреного приведення фігури в форму перед зйомками та концертами. Незважаючи на прихильність до правильного харчування, для швидкого результату співачка влаштовує собі розвантажувальний день.

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Про особу: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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