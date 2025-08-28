З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полон

Російські окупанти взяли військового Владислава у полон під Покровськом, його та інших військових катували та кинули помирати.

Владислав пережив російський полон та знущання / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Що відомо:

33-річний Владислав пережив російський полон

Російські окупанти перерізали йому горло та кинули помирати

Чоловік вижив і п'ять діб повз до українських позицій

Український 33-річний військовий Владислав пережив російський полон на передовій, був важко поранений, але героїчно вижив. Про це повідомляє Суспільне.

Владислав виконував бойові задачі на Покровському напрямку. Декілька тижнів тому бригада, в якій він служить, втратила контроль над позицією поблизу міста. Чоловік намагався допомогти побратимам, але потрапив у російський полон.

"Його спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші військові. Їх було двоє, і ці двоє знущалися з нього", – каже дружина військового.

Брат чоловіка розповідає моторошні речі. Першим військовим, які потрапили у полон, окупанти виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи, вуха та ніс. Владислава катували останнім з восьми бійців. Йому перерізали горло і скинули в яму. Росіяни були певні, що вони вбили всіх полонених українців, тому пішли. Однак Владислав був живий, дивом його серце не зупинилось.

Коли Владислава кинули в яму разом з тілами вбитих побратимів, росіяни присипали їх зверху сміттям, щоб тіла не було видно. Коли окупанти пішли, чоловік знайшов розбиту пляшку та нею перерізав мотузку, якою окупанти зв'язали йому руки. Він також перев'язав горло тканиною та почав повзти до позицій українських військових.

Чоловік п'ять діб повз до побратимів. 17 серпня його доправили до лікарні у Дніпропетровській області. Він був у вкрай важкому стані. У Владислава була велика крововтрата, а рани почали гнити.

Дивіться відео про нацгвардійця Владислава, якого катували росіяни:

Лікарі були шоковані, коли дізналися історію військового. За 11 років війни у цьому медзакладі вперше лікують таке поранення. Зараз чоловік не може говорити.

"Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю – шансів мало. Він тримався до кінця, але, знаєте, відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре ... Вже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно", — каже гендиректор лікарні.

Та Владислав не падає духом, а навпаки, він вже рветься повернутися на фронт, щоб помститися ворогу за вбивство наших захисників.

