Надзвичайно важкі бойові умови: Гуменюк повідомила про оборону Кринок

Захисники України в режимі реального часу борються за Лівобережжя Херсонської області.

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Гуменюк повідомила про оборону Кринок / колаж : Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних сил ЗСУ

Українські воїни продовжують утримувати позиції і розширювати плацдарм у вкрай важких умовах на Лівому березі Херсонщини. Про героїзм воїнів України розповіла начальниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами начальниці прес-центру, бійці намагаються використовувати всі можливості для того, щоб зайняти нові позиції на цій ділянці фронту.

Російські загарбники намагаються штурмувати позиції Сил оборони України і за добу 17 січня намагалися атакувати наших бійців близько 6 разів.

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Також вона додала, що ворог не припиняє спроб вибити українців з плацдарму, де їм вже вдалося закріпитися, проте завдяки героїзму військових, атаки для росіян виявляються безуспішними.

Крім іншого, триває "дуже важка" робота з розширення плацдарму і поки цьому сприяють погодні умови.

"Ця робота дуже важка. У часі вона може здатися дещо сповільненою, але вона відбувається в надзвичайно важких бойових умовах. Тому кожен метр - це суттєве досягнення", - резюмувала Гуменюк.

Ситуація на фронті в Україні

Як повідомляв Главред, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що протягом доби, 17 січня, наші воїни знищили 57 одиниць військової техніки ворога на Таврійському напрямку. Однак противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки і десантування піхоти.

Також, диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) військ агресора Росії з початку року 5 разів намагалися зайти на межі Чернігівської та Сумської областей. Українські війська продовжують спостерігати за діями ворога. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

До того ж, російські окупаційні війська проводять наступальні дії по всій лінії фронту. За минулі 24 години на полі бою було 78 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог діє в районах Кремінної Луганської та Авдіївки Донецької областей. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

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