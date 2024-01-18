Війська РФ атакують по всьому фронту: у Генштабі назвали головні напрямки ударів

Бійці ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області і відбивають контратаки російських окупантів, розповіли в Генеральному штабі.

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Сили оборони України відбивають атаки окупантів на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська проводять наступальні дії по всій лінії фронту. За минулі 24 години на полі бою було 78 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє у районах Кремінної Луганської та Авдіївки Донецької областей. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

У зведенні Генштабу на ранок, 18 січня, йдеться про те, що війська РФ наступають у районах низки міст і населених пунктів – Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького і Кринок.

Бійці сил оборони України відбивають атаки загарбників. Зокрема, в напрямку Куп'янська відбито шість атак в районі населеного пункту Синьківка.

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Крім того, ЗСУ, як і раніше, утримують і розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Там відбито 6 атак росіян.

Війна Росії проти України

Війська РФ готуються до нового наступу на Авдіївку, вважає офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов. За його словами, минулого року ворог програв битву за місто, але буде знову збирати сили, щоб взяти реванш.

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста, вважає військовий експерт Роман Світан. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що окупанти будуть атакувати у районах Куп'янська та Авдіївки. на думку Світана, Авдіївку спробують "подарувати" Путіну до його "перевиборів".

Армія РФ готується до наступу на Куп'янськ найближчими тижнями, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. При цьому згідно з їхніми оцінками, у загарбників немає сил для проведення широкомасштабних операцій у Харківській області.

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