Арестович видав нову скандальну заяву про війну в Україні

Арестович заявив, що Захід не готовий до війни, однак, на його думку, деякі країни хочуть, щоб вона продовжувалась.

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Арестович зробив заяву про війну в Україні / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: відео

Скандальний ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як в Україні війна триватиме "до останнього українця".

Арестович заявив, що Україна стоїть перед загрозою так званого "парагвайського сценарію".

"Нагадаю, у 19 столітті в Парагваї була війна, ця держава відчайдушно воювала і навіть перемогла, але у них не стало 70% чоловічого населення. Була знищена промисловість і вони навіть запроваджували многоженство. І якщо ви вважаєте, що ціною за аплодисменти у Давосі є "парагвайський варіант", то я не згоден", - заявив він у своєму Youtube-каналі. відео дня

Арестович переконаний, що українці платять життям за курс на вступ до ЄС та НАТО.

"Зараз народ платить за курс на ЄС та НАТО, у яких немає бажання нас туди приймати, а у нас немає можливості захистити таку політику. Для мене це - злочин проти народу. Я давав присягу народу Україну, можете мене вважати зрадником. Але політика походу на ЄС та НАТО у нас не забезпечена, для нас ціна вступу до ЄС та НАТО - це війна з Росією. Якщо ЄС та НАТО нас приймуть - матимуть війну з РФ. Захід не готовий за це платити", - сказав він.

Арестович заявив, що Захід не готовий до війни, проте на його думку, деякі країни хочуть, щоб вона продовжувалась.

"Наша позиція - війна до останнього українця", - заявив ексрадник ОП.

Нагадаємо, що Арестович заявив, що сумнівається у звільненні України. Секретар РНБО Олексій Данілов різко відповів ексраднику ОПУ Арестовичу на його закиди, що звільнити Україну до кордонів 1991 року нині майже неможливо.

Арестович похвалив Путіна і спробував принизити українців. Екс-радник ОП, який втік за кордон, знову опинився у центрі уваги користувачів мережі, коли опублікував для своєї 300-тисячної аудиторії пост з похвалою російського диктатора Путіна.

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