Дніпро замерз, на лівобережжі Херсонщини - ускладнення: в ISW розкрили деталі

В даний час підтверджені зміни лінії фронту не зафіксовані. Під Кринками тривають позиційні бої.

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Зміни лінії фронту на лівобережжі Херсонщини не зафіксовані / Колаж: Главред, Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Збройні Сили України утримують свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Однак річка Дніпро замерзла на багатьох ділянках і це ускладнює переправу українським військовим. Крім того, окупантам важче діяти на островах Дніпра. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що в даний час підтверджені зміни лінії фронту на цій ділянці не зафіксовані. Під Кринками також тривають позиційні бої.

Аналітики пишуть з посиланням на російських мілблогерів, що особовий склад 8-ї роти 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ) підняв російський прапор над центром Кринок. Втім, американські фахівці не помітили жодних візуальних доказів, що підтверджують це твердження. Експерти ISW зазначають, що позиційні бої тривали під Кринками.

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Також повідомляється, що підрозділи російської 205-ї мотострілецької бригади (49-ї ОМСБр) і 2-го зенітно-ракетного полку (104-ї дивізії ВДВ) діють поблизу Дніпровських островів і біля Козачих Лагерів (на захід від Кринок) відповідно.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

17 січня прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що армія окупантів штурмує позиції Збройних сил України біля Кринок. Однак результативність атак російських військ є нульовою.

За словами Гуменюк, ситуація ускладнена як бойовими діями, так і погодними умовами. Несприятливі погодні умови, такі як крижаний покрив на річці, ускладнюють логістику, але не заважають виконанню завдань. Попри це логістика забезпечується і росіян це дуже злить.

Також повідомлялося, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. За добу 16 січня противник активізувався та здійснив шість невдалих штурмів.

У Херсонській області українські захисники з американського РСЗВ HIMARS знищили ворожий ЗРК "Оса", коли там перебував командир другого зенітно-ракетного полку ВДВ армії РФ підполковник Руслан Атанов.

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