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Чорновіл поплатився за образу нареченої Да Вінчі: екснардепа кинули у смітник

Анна Ярославська
13 червня 2023, 11:57 оновлено 13 червня, 12:09
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Тарас Чорновіл раніше назвав наречену загиблого на фронті Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову "подолігархічною шмарою".
Тарас Чорновіл
Тараса Чорновіла кинули в сміттєвий бак в Києві / Колаж: Главред, фото: скріншот

У вівторок, 13 червня, в Києві активісти напали на політичного аналітика, колишнього народного депутата України Тараса Чорновіла. Його облили зеленкою і сечею, а потім кинули в сміттєвий бак.

Активісти стверджують, що Чорновіл образив наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, що молоді люди хапають екснардепа. Чорновіл намагається чинити опір, але у нього нічого не виходить.

відео дня

В результаті він опиняється в сміттєвому баку біля свого будинку.

Тараса Чорновола атакували активісти
Тараса Чорновіла атакували активісти / скріншот
Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак
Чорновіла облили зеленкою та кинули в сміттєвий бак / скріншот

Чорновіл викликав співробітників поліції за фактом даного інциденту. Він стверджує, що дана акція - це "замовлення" Офісу президента за критику влади. Активісти тим часом розійшлися.

Чорновіл викликав поліцію
Чорновіл викликав поліцію / скріншот

Дивіться відео нападу на Тараса Чорновіла в Києві:

У Києві активісти провчили Тараса Чорновола
У Києві активісти провчили Тараса Чорновіла

Що Чорновіл говорив про Аліну Михайлову

Український політичний діяч Тарас Чорновіл у грубій формі висловився на адресу Аліни Михайлової - наречені загиблого командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла.

У своєму Telegram-каналі Чорновіл звинуватив дівчину в роботі "на зелену владу", назвавши її "подолігархічною шмарою".

Аліна була гостею програми, яку вела журналістка Яніна Соколова.

Скріншот повідомлення Тараса Чорновола
Скріншот повідомлення Тараса Чорновіла

Пізніше Чорновіл видалив свій пост, оскільки користувачі Мережі були дуже обурені таким висловлюванням. Також він опублікував нове повідомлення з виправданням.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли в рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

10 березня у Києві відбулося прощання з легендарним героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і глава Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього із спільною метою – боротися за Україну.

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