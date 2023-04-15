'В саме сердечко': дівчинка з Маріуполя вручила зворушливий подарунок нареченій загиблого Да Вінчі

На Аскольдовій могилі Аліна Михайлова зустріла дітей, які її міцно обійняли та вручили подарунок.

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Аліна Михайлова показала зворушливий подарунок від 5-річної дівчинки / Alina Mykhailova

Наречена загиблого на фронті Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова зустріла но могилі свого коханого дітей, які вручили їй зворушливий подарунок.

Як написала Аліна на своїй сторінці у Twitter, на Аскольдовій могилі вона зустріла дітей, які її міцно обіймали. А 5-річна Варвара з Маріуполя передала їй зворушливий лист, у якому подякувала за службу та попросила себе берегти. Окрім того, дівчинка передала іграшку для Аліниної собаки Х'юго.

"Дітки, які сьогодні мене обіймали на Аскольдовій могилі та їх слова – в саме сердечко", - написала Аліна.

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Аліна Михайлова показала зворушливий подарунок від 5-річної дівчинки / twitter.com/Mykhailova_A

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

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