Чорновіл назвав наречену Да Вінчі 'підолігархічною шмарою': соцмережі обурені

Пізніше Чорновіл виправдався, що конкретно Аліну Михайлову у своєму дописі він не ображав.

https://glavred.net/ukraine/chornovil-nazval-nevestu-da-vinchi-podoligarhicheskoy-shmaroy-socseti-vozmushcheny-10474573.html Посилання скопійоване

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі "підолігархічною шмарою" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Аліни Михайлової

Український політичний діяч Тарас Чорновіл обурив соцмережі тим, що у грубій формі висловився на адресу нареченої загиблого "Да Вінчі" Аліни Михайлової.

Так, у своєму Telegram-каналі Тарас у грубій формі звинуватив наречену загиблого на фронті Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову в роботі "на зелену владу", назвавши її "підолігархічною шмарою". Аліна була гостею програми, яку вела журналістка Яніна Соколова.

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі "підолігархічною шмарою" / скріншот

Користувачі соцмереж активно засудили звинувачення Чорновола на адресу Аліни Михайлової та заявили, що не дадуть ображати дівчину-парамедика.

відео дня

Користувачі соцмереж активно засудили звинувачення Чорновола / скріншот

Також у Мережі звинувачують Чорновола у тому, що він ділить українців на сорти.

У Мережі звинувачують Чорновола у тому, що він ділить українців на сорти / скріншот

Окрім того, Мережа вибухнула мемами на адресу Чорновола.

Мережа вибухнула мемами на адресу Чорновола / скріншот

Пізніше Чорновіл видалив свій допис, оскільки користувачі Мережі були дуже обурені таким висловлюванням. Втім, Чорновіл опублікував новий допис із виправданням.

"Щодо цього короткого допису: я поставив просте питання щодо доцільності заповнення останніх острівців свободи тим самим, чим запакований весь підцензурний інфопростір – вихваляння влади та обливання брудом опозиції. А в матеріалі якраз такий контент", - зазначив він.

Чорновіл виправдався, що конкретно Аліну Михайлову у своєму дописі він не ображав. За його словами, йому це не цікаво, адже він писав про "тенденції".

"Вжити конкретне слов з допису конкретно до Михайлової я б і не міг. При всьому негативному ставленні до неї, я маю принципи щодо висловлювань про жінок", - написав Чорновіл.

Він зазначив, що "підолігархічними шмарами" він хотів би назвати кількох нардепок, але, мовляв, жодного разу цього не зробив.

"Я вживаю це слово якраз до узагальненого образу всіх дуполизів (шмар) влади та персоніфіковано деколи якраз до окремих чоловіків. Усе. Тема вичерпана", - додав він.

Нагадаємо, раніше кохану загиблого "Да Вінчі" Аліну Михайлову зупинили через "п'яний вигляд". Дівчина загиблого військового Аліна Михайлова хотіла побути наодинці зі своїм коханим і вирушила до нього на могилу. Однак по поверненню її зупинили правоохоронці і почали перевірку через її нібито "п'яний вигляд". Дівчина стверджує, що пояснила поліцейським всю ситуацію, але ті знову попросили її подихати в обличчя, щоб переконатися, що Аліна не пила алкоголь.

Також Главред розповідав, що Аліна Михайлова особисто намагалась врятувати коханого Дмитра Коцюбайла. Вона була поруч із "Да Вінчі" у перші хвилини після того, як він отримав поранення. Вона тримала в руках мішок амбу (апарат для штучної вентиляції легень), намагаючись втримати життя в дорогих грудях.

Вас може зацікавити: