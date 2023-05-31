УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі "підолігархічною шмарою": соцмережі обурені

Аліна Дембіцька
31 травня 2023, 21:56 оновлено 31 травня, 22:58
758
Пізніше Чорновіл виправдався, що конкретно Аліну Михайлову у своєму дописі він не ображав.
Тарас Черновил, Алина Михайлова
Чорновіл назвав наречену Да Вінчі "підолігархічною шмарою" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Аліни Михайлової

Український політичний діяч Тарас Чорновіл обурив соцмережі тим, що у грубій формі висловився на адресу нареченої загиблого "Да Вінчі" Аліни Михайлової.

Так, у своєму Telegram-каналі Тарас у грубій формі звинуватив наречену загиблого на фронті Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову в роботі "на зелену владу", назвавши її "підолігархічною шмарою". Аліна була гостею програми, яку вела журналістка Яніна Соколова.

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі 'підолігархічною шмарою': соцмережі обурені
Чорновіл назвав наречену Да Вінчі "підолігархічною шмарою" / скріншот

Користувачі соцмереж активно засудили звинувачення Чорновола на адресу Аліни Михайлової та заявили, що не дадуть ображати дівчину-парамедика.

відео дня
Чорновіл назвав наречену Да Вінчі 'підолігархічною шмарою': соцмережі обурені
Користувачі соцмереж активно засудили звинувачення Чорновола / скріншот

Також у Мережі звинувачують Чорновола у тому, що він ділить українців на сорти.

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі 'підолігархічною шмарою': соцмережі обурені
У Мережі звинувачують Чорновола у тому, що він ділить українців на сорти / скріншот

Окрім того, Мережа вибухнула мемами на адресу Чорновола.

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі 'підолігархічною шмарою': соцмережі обурені
Мережа вибухнула мемами на адресу Чорновола / скріншот

Пізніше Чорновіл видалив свій допис, оскільки користувачі Мережі були дуже обурені таким висловлюванням. Втім, Чорновіл опублікував новий допис із виправданням.

"Щодо цього короткого допису: я поставив просте питання щодо доцільності заповнення останніх острівців свободи тим самим, чим запакований весь підцензурний інфопростір – вихваляння влади та обливання брудом опозиції. А в матеріалі якраз такий контент", - зазначив він.

Чорновіл виправдався, що конкретно Аліну Михайлову у своєму дописі він не ображав. За його словами, йому це не цікаво, адже він писав про "тенденції".

"Вжити конкретне слов з допису конкретно до Михайлової я б і не міг. При всьому негативному ставленні до неї, я маю принципи щодо висловлювань про жінок", - написав Чорновіл.

Він зазначив, що "підолігархічними шмарами" він хотів би назвати кількох нардепок, але, мовляв, жодного разу цього не зробив.

"Я вживаю це слово якраз до узагальненого образу всіх дуполизів (шмар) влади та персоніфіковано деколи якраз до окремих чоловіків. Усе. Тема вичерпана", - додав він.

Нагадаємо, раніше кохану загиблого "Да Вінчі" Аліну Михайлову зупинили через "п'яний вигляд". Дівчина загиблого військового Аліна Михайлова хотіла побути наодинці зі своїм коханим і вирушила до нього на могилу. Однак по поверненню її зупинили правоохоронці і почали перевірку через її нібито "п'яний вигляд". Дівчина стверджує, що пояснила поліцейським всю ситуацію, але ті знову попросили її подихати в обличчя, щоб переконатися, що Аліна не пила алкоголь.

Також Главред розповідав, що Аліна Михайлова особисто намагалась врятувати коханого Дмитра Коцюбайла. Вона була поруч із "Да Вінчі" у перші хвилини після того, як він отримав поранення. Вона тримала в руках мішок амбу (апарат для штучної вентиляції легень), намагаючись втримати життя в дорогих грудях.

Вас може зацікавити:

Реклама

Головне за день

Ракети і боєприпаси для Patriot: США оголосили про нову допомогу для України

Ракети і боєприпаси для Patriot: США оголосили про нову допомогу для України

22:11 Світ
Затишшя немає, ворог гатить з артилерії: Маляр розповіла про запеклі бої за Бахмут

Затишшя немає, ворог гатить з артилерії: Маляр розповіла про запеклі бої за Бахмут

19:46 Україна
"Важливі питання": Зеленський несподівано провів термінову Ставку в Одесі

"Важливі питання": Зеленський несподівано провів термінову Ставку в Одесі

19:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:02

Скандальному ексголові Верховного Суду Князєву зменшили заставу і лишили під вартою

22:44

У кращих традиціях дев'яностих: Бужинська показала, як виглядала в 14 років

22:21

Зоровий обман: лише геній помітить човняра на найскладнішій оптичній ілюзії

22:11

Ракети і боєприпаси для Patriot: США оголосили про нову допомогу для УкраїниВідео

22:09

"Ордер на арешт": Путін сидить в РФ і не поїде на інавгурацію Ердогана

Пригожин буде дерибанити Росію і почне рвати слабкого Путіна - Ігор ЯковенкоПригожин буде дерибанити Росію і почне рвати слабкого Путіна - Ігор Яковенко
21:56

Чорновіл назвав наречену Да Вінчі "підолігархічною шмарою": соцмережі обурені

21:06

"Хочеться вірити в сильну армію": Анастасія Волочкова стала корегувальницею ЗСУВідео

20:39

"Путін оживив мертвий мозок НАТО електрошоком": Макрон шокував заявою про президента РФВідео

20:15

5 речей, які не можна робити перед дорогою: невдачі будуть іти по п’ятах

Реклама
19:46

Затишшя немає, ворог гатить з артилерії: Маляр розповіла про запеклі бої за БахмутВідео

19:41

Вєрка Сердючка з мамою погризлися в київському метроВідео

19:26

"Важливі питання": Зеленський несподівано провів термінову Ставку в ОдесіВідео

19:22

"Можуть запустити ракети і дрони": Гуменюк розповіла про новий ракетний удар РФВідео

19:20

Битва за Бахмут: чому це пастка для росіян?Погляд

19:17

Як позбутися від мух в будинку: засоби-порятунок від настирливого дзижчання

18:37

Що повинно бути в машині влітку: на випадок спеки і непередбачених ситуаційВідео

18:27

Депутат Держдуми Гурулєв закликав бомбити авіацією одне з російських містВідео

18:14

Розбудили через повітряну загрозу: Путін ледь не потрапив під атаку дронів - ЗМІВідео

18:08

Фон дер Ляєн закликала союзників терміново надати Україні далекобійну зброюВідео

17:53

У Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям: "Може припинити підіймати руку"

Реклама
17:48

В якому вигляді краще їсти оселедець: максимальна користь і поліпшення самопочуттяВідео

17:48

"Ти що, дебіл?": відомий футболіст наїхав на проросійського Ломаченка

17:37

Літо почнеться з потужної спеки: синоптик розповіла, де різко зміниться погодаВідео

17:25

Переможниця "Холостяка" Лозовицька вигуляла на курорті новий купальник

17:23

"Їжте самі своє картопляне вариво": у ДПСУ вишукано потролили білорусівВідео

16:49

Що не можна класти на ліжко: прикмети, про які варто знатиВідео

16:40

Після підтримки України: мама Наташі Корольової повернулася до Москви

16:36

Пощастить у всьому: названі найщасливіші дати в червніВідео

16:33

Коли новий імідж може принести гроші: місячний календар стрижок на червень 2023

16:31

Сосєдов знову напав на Пугачову

16:30

Чи можна їсти кабачки в сирому вигляді: несподівана відповідь здивує наповалВідео

16:30

Вся праця зійде нанівець: в якому посуді не можна варити варенняВідео

16:26

"Путін ще не програв війну і має перевагу": Дуда закликав не сміятися з РФВідео

16:10

Календар магнітних бур: потрібно готуватися до небезпечних датВідео

16:01

Марія Машкова збирається рятувати свого батька-путініста

16:00

Як надати волоссю блиск: секрет дзеркального сяйва, яке всіх здивуєВідео

15:46

У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

15:35

Чому ми неправильно кажемо "дякую": мовознавець Авраменко вказав на серйозну помилкуВідео

15:32

Дочка пропагандиста Соловйова відкрито виступає проти війни

15:18

Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею МатвієнкоВідео

Реклама
15:13

"Ситуація тривожна": Пєсков занив через ігнорування Заходом атаки на МосквуВідео

15:13

Почнуть повномасштабний прорив: астролог назвав найкращий день на фронті в червніВідео

14:57

Час настав: як заморозити полуницю, щоб не злиплася в один комВідео

14:50

"Путін зіскочив з повідця": експерт назвав, хто стоїть за ПригожинимВідео

14:49

Його шукають всі за столом: дивовижний салат-закуска Білочка з СРСР - рецепт за 5 хвилинВідео

14:35

"Не була на балконі": рідні 32-річної киянки сказали, як вона загинула під час атакиФотоВідео

14:33

Пригожин не стане президентом: Путін сам вибере опонентів для виборів - ЯковенкоВідео

14:11

Пора "бомбити" хижака: яка риба найкраще клює в червніВідео

13:34

РФ роздеруть під час мафіозної війни після поразки в Україні – ЯковенкоВідео

13:25

Концерт "секретного агента" Ані Лорак скасували після вибухів у МосквіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти