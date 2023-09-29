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В історії з новою магістраллю Росії Таганрог-Маріуполь є нюанс - ЗМІ

Яна Ставська
29 вересня 2023, 03:00
"Залізничний" аналог Кримського мосту окупантам збудувати не вдасться. Однак ворогу ще доведеться добряче поборотися за цей шлях.
В історії з новою магістраллю Росії Таганрог-Маріуполь є нюанс - ЗМІ
Росіянам доведеться збудувати додатковий залізничний міст через Кальміус / Колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко Time

Залізничний шлях з Таганрогу через окуповані Маріуполь та Мелітополь, будівництво якого росіянами нібито почалось, не зможе покрити потужності Кримського мосту, як на це сподіваються автори ідеї.

У матеріалі Defense Express йдеться, що для прокладання залізниці російським окупантам доведеться зводити міст через річку Кальміус. Це утворить "стик" перегону між Маріуполем і Волновахою.

На думку аналітиків, російські залізничники, враховуючи особливості річки, можуть "за кілька місяців" звести міст і прокласти магістраль довжиною 50 км. Але це попередні дані.

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"Але хоча ворог в цій історії має доволі високий інженерний потенціал, у випадку з будівництвом залізниці від Таганрогу в "стик" між Маріуполем та Волновахою росіяни точно не зможуть звести тут "аналог Кримського мосту" в плані логістики для армії РФ, бо це диктує якраз специфіка логістичних маршрутів", - зауважують експерти.

Найбільш важлива ділянка "коридору" із Донбасу на Крим знаходиться, наголошують у ЗМІ, якраз в проміжку Волноваха-Комиш-Зоря-Пологи (й далі на Мелітополь).

"Бої в напрямку на Токмак саме тому й важливі, бо дають "ключ" для контролю згаданої вище логістичної магістралі, або "вогневого контролю", або ж навіть й фізичного", - йдеться у статті.

За словами аналітиків, якби росіяни планували збудувати "дубль" саме магістралі із Волновахи на Пологи і на широті, недосяжній для ЗСУ, тоді б можна було б говорити про появу для ра**истів "альтернативи Кримському мосту".

"Але про що тут точно можна говорити - коли росіяни введуть в стрій свою залізницю між Таганрогом і Маріуполем, то отримають спрощення "логістичного плеча" саме в напрямку Приазов’я", - пояснюють вони.

В поточній кампанії це ще не матиме значного впливу, зауважують експерти. Але коли ЗСУ підійдуть в майбутньому до етапу боїв за визволення Маріуполя, то ця логістична магістраль може отримати вирішальне значення для ворога.

Росія будує залізницю на окупованих територіях

Напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські військові хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою, аби "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".

У разі успіху це нібито дасть змогу включити наявну гілку Маріуполь - Асланове - Кальчик - Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

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війна в Україні новини Маріуполя окупація війна Росії та України
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