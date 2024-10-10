Членство в НАТО в обмін на території: генерал пояснив, чи можливий такий сценарій

Микола Маломуж пояснює, що Україна не погодиться обміняти території на вступ до НАТО

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Вступ до НАТО в обмін на території / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

У західних зовнішньополітичних колах вже тривалий час обговорюють "німецьку модель" для завершення війни в Україні. Вона передбачає, що Україні запропонують вступити в НАТО без окупованих територій, які вона повинна погодитись повернути у дипломатичний спосіб. Однак генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері FREEДОМ заявив, що подібний сценарій є практично нереальний.

Маломуж пояснює, такий сценарій неможливий, тому що Україна не погодиться на те, щоб віддати території (це 20% приблизно), які окупував ворог. З іншого боку, Кремль не схвалить навіть на те, щоб якась частина України була у складі Альянсу.

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"Я вважаю, що цей формат нереальний. Це йде зондаж низки країн, аналітиків, політиків. Які можливі сценарії? Це дійсно ФРН або НДР зі вступом до НАТО однієї частини, або це корейський варіант, просто без вступу, розмежування і гарантії контролю цих ліній, і гарантії для України з боку країн-учасниць НАТО, але й третіх країн. Це варіанти, але я вважаю, що наразі це просто нереально.", - розповідає генерал.

Генерал наголошує, що реальний шлях до миру — це підтримка України з боку партнерів.

"Україна має всі шанси перемагати на полі бою завдяки постачанню новітнього озброєння, техніки, високотехнологічних боєприпасів, які матимуть перспективу перемоги на фронті. Це єдиний системний формат...Коли Путін буде бачити перспективу програшу, потужної поразки на фронтах, ось тоді він буде йти на конкретні "акти доброї волі", виходу з нашої території.", — підкреслив Маломуж.

Вступ до НАТО / Инфографика: Главред

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО — що відомо

Нагадаємо, у виданні Financial Times повідомляли, що Україна та західні партнери обговорюють компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованими територіями. У виданні стверджують, що ані Україна, ані її західні союзники не згодні визнавати суверенітет Росії над окупованими територіями, оскільки це підірвало б міжнародний правопорядок та могло б сприяти подальшій агресії Москви.

Водночас голова МЗС Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння через можливий вступ України до НАТО. На його думку, це може спровокувати Третю світову війну.

Також словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, попри те, що немає нічого проти вступу країни до Європейського Союзу.

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