Читала книжку на порозі: окупанти вбили 8-річну дівчинку на Харківщині

Окупанти вбили 8-річну дівчинку на Харківщині/ скрін з видео, ua.depositphotos.com, Telegram Синегубов

Під час чергового обстрілу Харківщини росіянами у селі Безруки Дергачівського району загинула 8-річна дівчинка Маргарита Гапоненко.

Дитина якраз у момент обстрілу сиділа на порозі будинку і читала книжку. Вона отримала смертельні поранення від вибуху касетної бомби, яка прилетіла просто на подвір’я, пише "Обозреватель".

Тітка дівчинки Юлія Корецька, яка в цей час розвішувала на вулиці білизну, також отримала поранення. Вона перебуває у лікарні, і за її життя боряться медики.

"Як розповідають сусіди сім'ї, мама Людмила кликала Риту додому. Але вона відповіла: "Чекатиму на тебе тут, щоб прочитати тобі книжку". І в цей час у двір їхнього будинку прилетіла касетна бомба. Риточка загинула, а Юля у важкому стані, зараз вона в лікарні", – розповіла знайома сім'ї.

Трагедія сталася вдень 21 червня, наступного дня – 22 червня – відбувся похорон дитини.

Рита закінчила другий клас

Загибла дівчинка цього року закінчила 2 клас. Вона дуже любила співати і мала здібності до цього заняття.

Дитина жила з мамою і тіткою Юлією – рідною сестрою мами. Батько Рити помер. В селі також проживає брат мами.

Мама до війни працювала на місцевому заводі, проте зараз він не працює через бойові дії.

8-річна Маргарита Гапоненко / скрін з відео

Більшість жителів села евакуювалися

Село Безруки на Харківщині дуже часто потрапляє під російські обстріли. Воно розташоване за 12 кілометрів від кордону з Білгородською областю Росії, звідки окупанти часто гатять без розбору по будинках мирних жителів.

Село нині майже спорожніло – більшість людей евакуювалися, поки ще була така можливість. У населеному пункті лишилися переважно люди пенсійного віку.

Чому сім’я Рити не поїхала з села, сусіди пояснити не можуть. Припускають, що вони спочатку сподівалися пересидіти, проте потім виїжджати уже було пізно.

Сім’я просить кошти на лікування постраждалої через обстріл Юлії. Щоб допомогти, можна переказати гроші на картку 5168745108079846 Корецька Людмила. У розділі "Призначення" пишіть "Допомога".

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Літаки РФ випустили щонайменше 40 ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 24 ракети.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на декількох напрямках. Проте окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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