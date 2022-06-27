Кількість жертв зростає: в результаті удару РФ по Кременчуку загинули 10 людей, 40 поранені

Кількість жертв в результаті ракетного обстрілу РФ може бути більше, підкреслив Дмитро Лунін.
У понеділок, 27 червня, Російська Федерація завдала ракетного удару по Кременчуку. В результаті вибухи прогриміли в торговому центрі Амстор, в якому перебували сотні людей.
Глава Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив про те, що в результаті удару РФ по торговому центру в Кременчуці 10 людей загинули, близько 40 поранених.
За його словами, це попередні дані і жертв буде більше.
Ракетний удар по Кременчуку
Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.
Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".
Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.
Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.
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