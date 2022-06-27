Кількість жертв зростає: в результаті удару РФ по Кременчуку загинули 10 людей, 40 поранені

Пожежа в Кременчуці в результаті удару РФ / Facebook / MNSPOLTAVA

У понеділок, 27 червня, Російська Федерація завдала ракетного удару по Кременчуку. В результаті вибухи прогриміли в торговому центрі Амстор, в якому перебували сотні людей.

Глава Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив про те, що в результаті удару РФ по торговому центру в Кременчуці 10 людей загинули, близько 40 поранених.

За його словами, це попередні дані і жертв буде більше.

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

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