РФ перекинула понад 7 тис. солдатів КНДР до районів поблизу України – ГУР

У ГУР розповіли, чим Москва озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР.

https://glavred.net/ukraine/rf-perebrosila-bolee-7-tys-soldat-kndr-v-rayony-vblizi-ukrainy-gur-10610654.html Посилання скопійоване

РФ перекинула понад 7 тис. солдатів КНДР до районів поблизу України/ колаж: Главред, фото: скрін з відео SPRAVDI, Главред

Коротко:

Росія перекинула понад 7 тис. солдатів КНДР до районів поблизу України

Стало відомо, чим саме РФ озброїла північнокорейських військових

Країна-агресорка Росія перекинула до районів поблизу України понад 7 тисяч північнокорейських солдатів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що РФ перекинула військових КНДР з Приморського краю.

відео дня

"В останній тиждень жовтня 2024 року держава-агресор росія перекинула з приморського краю рф до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР", – йдеться у повідомленні.

Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів Повітряно-космічних сил РФ.

Також у ГУР розповіли, чим Москва озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР.

"КНДРівців москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7. Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, "особливим бурятам" видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів", – зазначили у Головному управлінні розвідки.

У ГУР нагадали, що підготовка військ КНДР, яких держава-агресор РФ вирішила задіяти у війні проти України, відбувається на п’ятьох полігонах далекого сходу Росії.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Що відомо про армію КНДР/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше президента України Володимир Зеленський зробив рішучу заяву про війська КНДР. Україна має інформацію про всі майданчики, де Росія готує північнокорейських військових для війни, розповів Зеленський.

Також раніше Главред розповідав, що лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" поділився невтішним сценарієм. Російські окупанти активно штурмують українські позиції на Курахівському напрямку, намагаючись обійти місто з півночі.

Нагадаємо, РФ масовано вдарила по Києву дронами. Через удар дроном були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння. Уламки падали у трьох районах столиці.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред