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ЗСУ гаряче зустріли солдатів КНДР: перші війська вже потрапили під обстріл - ЦПД

Руслана Заклінська
4 листопада 2024, 10:31
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Перші військові КНДР, які прибули на допомогу ворогу до Курської області, вже стали ціллю для українських бійців, розповів Анддрій Коваленко.
ЗСУ гаряче зустріли солдатів КНДР: перші війська вже потрапили під обстріл - ЦПД
Перші військові КНДР потрапили під вогонь ЗСУ на Курщині / Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Коротко із заяви:

  • Війська КНДР беруть участь у боях на Курщині
  • Перші північнокорейські солдати потрапили під обстріл ЗСУ

Північнокорейські війська беруть участь у бойових діях проти України в Курській області. Солдати з КНДР уже потрапили під обстріл Збройних сил України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", - йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують операцію в Курській області РФ. Сили оборони України відбили тринадцять ворожих атак.

"Противник за минулу добу завдав двадцять вісім авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб", - зазначили у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Участь військ КНДР у війні - останні новини

Нагадаємо, Росія перекинула понад 7 тисяч солдатів Північної Кореї до районів поблизу України. За даними ГУР, військових перевезли з Приморського краю на щонайменше 28 військово-транспортних літаках.

Москва озброїла ці війська 60-мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7, а також надала їм прилади нічного бачення та тепловізори.

Також аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що на тлі розміщення північнокорейських сил біля кордону Південна Корея вже сигналізувала про можливість збільшення підтримки ЗСУ. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл 1 листопада заявив, що країна розглядає різні сценарії передачі зброї Україні.

Як повідомляв Главред, РФ постачає Північній Кореї рис у відповідь на відправлення військ для участі у війні з Україною та постачання снарядів. За словами колишнього посла Південної Кореї в Росії Ві Сон Лака, Росія пропонує 600-700 тисяч тонн рису, що покриє значну частину потреб КНДР у продовольстві.

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