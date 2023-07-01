Зеленський - про втрати України у війні: "До кінця війни ми не дізнаємося"

Всі бачили, що російські окупанти зробили в Бучі, Ірпені, Бородянці. Досі Україна продовжує знаходити могили, а також закатованих людей у підвалах.

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Володимир Зеленський розповів про втрати України на війні проти РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не може озвучити втрати України у війні як серед військових, так і серед цивільного населення.

"Я не можу говорити про конкретні цифри. Ви повинні розуміти, що я узагальнюю свою відповідь. Я не можу сказати, скільки героїв ми втратили і скільки у нас поранених", - сказав глава держави в інтерв'ю виданню El Mundo.

Що стосується мирних жителів, то, за його словами, у Києва немає точних даних про жертви й постраждалих на окупованих країною-агресором РФ територіях.

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"Ми не знаємо, чи правильна інформація, яку вони дають. До кінця війни ми не дізнаємося, що сталося. Скільки людей поховано в Маріуполі? Вибачте за такі слова, але це факт. Ми не знаємо. Ні в селах Донбасу. У всіх містах, де є Росія, ми сліпі", - пояснив президент.

Зеленський додав, що всі бачили, що російські окупанти зробили в Бучі, Ірпені, Бородянці.

"Досі ми продовжуємо знаходити могили, а також закатованих людей у підвалах. Я не можу сказати цифри", - сказав він.

За словами президента, "у Росії набагато більше втрат, вони навіть примножують наші".

"Питання не лише в тому, скільки у нас смертей, але і в тому, скільки життів нам вдалося врятувати. Мене цікавить саме це число", - резюмував Зеленський.

Втрати України у війні

У грудні 2022 року радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас він підкреслив, що втрати окупаційної армії набагато більші.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що втрати української армії у війні з Росією "в рази менше", ніж ті, про які повідомляє російська сторона.

У травні 2023 року видання Euractiv повідомило з посиланням на розвідувальні дані держав-членів Європейського Союзу, що з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії втрати серед українських військових досягли 13 тисяч загиблими.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих. Майже половина ліквідованих - це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт.

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