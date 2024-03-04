Балістика дістане до Москви: експерт натякнув на нову українську розробку

Ракетами необхідно уражати цілі на території РФ, упевнений Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак / Главред

Наприкінці 90-х років в Україні було знищено останні виробничі ракетні потужності заводу "Південмаш", тож тепер усе це треба відновлювати заново, заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Наша балістична ракета робиться. Деталізувати не хочу. Скажу - робиться. І на цьому крапка. У нас буде балістична ракета. Треба менше говорити, а більше робити", - наголосив він під час чату в Главреді.

Експерт наголосив, що ще 2023 року були офіційні заяви про те, що в Україні розробка ракети дальністю в тисячу кілометрів "уже на фініші".

"Потрібно не говорити, а просто робити ракети і просто уражати цілі, щоб про наявність таких ракет ворог дізнавався на практиці. Як і про наступ, про який говорили всі, кому не лінь, але результат ми бачимо. Накаркали", - зазначив він.

Водночас співрозмовник вважає, що Україні необхідно краще ховати виробничі потужності, які задіяні у випуску ракетного озброєння.

"Хусити мають балістичні ракети дальністю 2 тисячі кілометрів, а у нас таких немає, це дійсно ганьба Україні. Ганьба всій тій владі, яка була, починаючи з Кучми", - додав Бадрак.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Раніше Бадрак назвав об'єкти для ударів українськими БПЛА. Щоб виграти війну, треба знищити російські заводи, впевнений Валентин Бадрак.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.

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