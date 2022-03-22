Активні бойові дії в Україні припиняться за два-три тижні - Арестович

Олексій Арестович розповів, коли закінчиться війна / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, коли в Україні припиняться активні бойові дії. За його прогнозом, це відбудеться на всій території країни за два-три тижні.

Арестович назвав російську армію "зомбі-навалою". За його словами, окупанти "будуть наступати, поки не закінчаться, а закінчаться вони дуже швидко".

"Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те що відбувається впродовж п'яти діб - це маленька модель того, що буде відбуватися за три тижні, буде час на оперативну паузу. За три тижні буде так всюди, а коли вони стоятимуть - нам буде зручніше їх знищувати", - сказав Арестович в ефірі телемарафону.

Свій прогноз Арестович вважає "оптимістичним" для Росії.

"Я коли говорю три тижні - це оптимістичний прогноз (для РФ, - ред.), це якщо вони утримають управління, зможуть поповнити тили резервами. Можливо, для них все набагато гірше", - сказав він.

Як повідомляв Главред, 21 березня радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що противник майже втратив можливість наступати практично на всіх напрямках і підтягує резерви. За його словами, Україна знищила чотири армії Росії (три ударні та одну повітряну) з десяти, які є у РФ.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що виключати можливість вторгнення Білорусі в Україну поки що не можна.

За його словами, президент країни-агресора Володимир Путін продовжує "обробляти" Олександра Лукашенка. Господар Кремля схиляє його до того, щоби Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії.

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