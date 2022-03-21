Затриманий TikTok-"навідник", який злив відео з розташуванням позицій ЗСУ біля ТРЦ Retroville

/ УНІАН

Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля одного з торгових центрів в Києві.

"На відео - тік-токер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів. Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював коригувальником для ворога-встановить слідство", - повідомляє прес-центр СБУ в Facebook.

Так, в СБУ закликали громадян передавати інформацію про ворога, а не публікувати дані про ЗСУ або результати ворожих обстрілів.

"Ми ж звертаємося до всіх громадян - не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти і результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район.

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