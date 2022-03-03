У Кінологічному центрі Київської області з'явилося грізне цуценя на прізвисько Байрактар

Малюк має незвичайний дар, який допомагає поліцейським.
У кінологічного центру Київської області з'явився незвичайний талісман - цуцик з грізним ім'ям Байрактар.
Він народився за кілька місяців до початку війни, і, за словами КЦ, має особливий дар передбачати ворожі атаки.
"Малий відчуває початок наближення ворога і здіймає гвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.
Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", - розповідають у прес-службі Нацполіції.
Самі ж поліцейські жартують - цуценя Байрактар зробив свій внесок у кожну перемогу оборонців Ірпеня.
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Автор: Анна Підгорна