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У Кінологічному центрі Київської області з'явилося грізне цуценя на прізвисько Байрактар

3 березня 2022, 11:02

Малюк має незвичайний дар, який допомагає поліцейським.

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Щеня Байрактар на варті українського миру / facebook.com/UA.National.Police

У кінологічного центру Київської області з'явився незвичайний талісман - цуцик з грізним ім'ям Байрактар.

Він народився за кілька місяців до початку війни, і, за словами КЦ, має особливий дар передбачати ворожі атаки.

"Малий відчуває початок наближення ворога і здіймає гвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.

Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", - розповідають у прес-службі Нацполіції.

Самі ж поліцейські жартують - цуценя Байрактар зробив свій внесок у кожну перемогу оборонців Ірпеня.

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