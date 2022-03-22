ЗСУ відкинули ворога під Києвом: над Макаровом піднято прапор України

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У понеділок, 21-го березня, українські захисники повністю звільнили від російських окупантів селище міського типу Макарів у Київській області.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони в Facebook.

"Завдяки героїчним діям наших захисників над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворога відкинуто", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що станом на кінець понеділка, 21 березня, ворог тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом і блокує вихід до Азовського моря.

При цьому втративши наступальний потенціал, окупанти продовжують формувати і переміщати резерви з глибини території РФ до кордону України. У зв'язку з великими безповоротними і санітарними втратами особового складу (в тому числі і командної ланки) в ЗС РФ призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків і сержантів.

Крім того, військово-політичне керівництво РФ здійснює агресивну пропагандистську діяльність, спрямовану на військовослужбовців збройних сил Білорусі з приводу необхідності військового вторгнення в Україну.

читайте такожЗСУ звільнили від російських окупантів Макарів Київської області

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що захисники України з полку Азов спільно з бійцями ЗСУ припинили спроби російських окупантів побудувати понтонну переправу в селі Мощун Київської області.

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