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Чого чекати українцям у разі зупинки допомоги від США: розкрито катастрофічний сценарій

Яна Ставська
10 грудня 2023, 12:30
Україна ризикує потрапити під повну залежність від допомоги з боку Заходу, вважає експерт Віталій Кулик.
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США провели низку підготовчих дій, приблизно уявляючи собі подібну ситуацію, зазначив Кулик / Колаж Главреда. Фото: сьогодні, ОП

Катастрофічний сценарій у разі припинення фінансування бюджету України Америкою полягає у тому, що у ЗСУ не буде коштів ні для виплат, ні навіть для закупівель паливно-мастильних матеріалів для техніки, не кажучи вже про боєприпаси на відкритих ринках, поділився в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Зараз ми отримуємо допомогу, і нам безкоштовно передають техніку і зброю. Але коли ми виходимо на ринки і купуємо їх не за грантові, а за державні гроші, то, відповідно, ці транзакції повинні бути забезпечені. А якщо у нас немає грошей на це, то ми ризикуємо опинитися у повній залежності від допомоги з боку Заходу", - сказав Кулик.

Експерт підкреслив, що Україна має діру в бюджеті, і невідомо, коштом чого її збираються покривати.

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"Якщо тільки податками, то тоді остаточно "ляже" уся економіка. Тому тут варто шукати різні, можливо, непопулярні або експериментальні рішення. Шукати партнерів, які готові разом з нами заробляти ці гроші. Такі ініціативи є - люди приїжджають, пропонують нові підходи, свої послуги, знання і гроші", - додав експерт.

"Але не варто зображати все у чорному світлі"

Разом з тим Кулик також підкреслив, що наразі загроза зменшення допомоги з боку США "не є великою катастрофою, тому що у нас є механізми отримання цієї допомоги поза рішеннями Сенату і Конгресу США".

"Це не зупиняє співпрацю України зі США і передачу нам озброєнь. Сполучені Штати здійснюють супровід, логістику, отримання доступу до ринків третіх країн і міжнародних збройних корпорацій, де ми теж можемо купувати те чи інше озброєння. Так, нам би хотілося отримати далекобійні ракети і надсучасне озброєння, але без парламенту цього не зробити. Нам потрібна фінансова допомога, і її блокування може суттєво вплинути на інших донорів та інвесторів, які надають нам персонал", - пояснив Кулик.

Він нагадав, що Сполучені Штати провели низку підготовчих дій, приблизно уявляючи собі подібну ситуацію.

"І розуміючи, що кинути напризволяще Україну, Ізраїль і Тайвань США не можуть, вони провели попередні переговори і трохи перерозподілили тягар цієї підтримки на своїх європейських партнерів, а також на Японію, Південну Корею і Австралію", - сказав експерт.

Крім того, додав Кулик, створено можливості доступу України (тому що ми, в першу чергу, потребуємо економічної (фінансової) допомоги) до кредитних ліній і грантових програм міжнародних фінансових організацій та інститутів.

"Тому навіть якщо до кінця року в парламенті США не буде ухвалено рішення, це не означає, що у нас все зупиниться. Це означає, що ми повинні переорієнтуватися, бути готовими до неприємних, непопулярних рішень у фінансовій сфері. Можливо, ми зіткнемося з певним зростанням інфляції, але обвалу як такого не відбудеться. Кризи на фронті, дефіциту патронів, також не відбудеться", - переконаний Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Рано чи пізно ситуація в США вирівняється тим чи іншим способом - знайдеться певний модус цієї підтримки, і Київ зможе отримати необхідний резерв. На наразі Україна змогла накопичити ці резерви і в економічній площині, і у військовій. Нам є чим воювати, попри алярмізм і панічні настрої, які розганяються, в тому числі, деякими "рядженими" військовими", зазначив експерт.

Але зниження динаміки надання Україні допомоги, в тому числі військової, має призвести до перегляду державних політик в частині переведення економіки на військові рейки, нормування і приведення до ладу мобілізаційної політики в Україні, митної та податкової політики, впевнений Кулик.

Крім того, є питання про демобілізацію людей, які перебувають на фронті з перших днів війни.

Тому треба робити висновки, бо інакше катастрофа може накрити всіх, вважає експерт. На його думку, має бути створено технократичний уряд.

"Мені не подобається термін "коаліційний уряд", тому що це означає "політичні призначенці". Але технократичний уряд, який був би справді колективним органом розробки державної політики та її реалізації, був би доцільним. І до цього уряду варто було б залучити людей, які, можливо, навіть критично налаштовані до чинної влади. Це могло б знизити ризики від можливих негативних наслідків зменшення динаміки підтримки з боку Сполучених Штатів та інших наших партнерів", - пояснив Кулик.

Підтримка США України падає

Республіканці відмовляються підтримувати законопроект з багатомільярдною підтримкою України, оскільки не дійшли з демократами рішення щодо фінансування міграційної політики США.

Тим часом американські високопосадовці постійно підкреслюють на брифінгах, що кошти на військову та фінансову підтримку України майже вичерпано.

Це, на думку низки експертів, може свідчити про те, що підтримка Сполученими Штатами зусиль ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами поступово зменшуватиметься, що, своєю чергою, загрожує Україні поразкою перед Росією.

Тоді як, на думку експерта Володимира Горбача, США можуть ухвалити законопроект про допомогу Україні, але піти іншим шляхом. Наприклад - позбавити бюджетного фінансування. Зараз допомога Америки покриває близько 30% всього дефіциту держбюджету України.

"Тобто ми будемо воювати довго і жити бідно. Тому що бюджетна допомога передбачає зарплати державних службовців, соціальні виплати і так далі. Тобто їхнім коштом повинен покриватися дефіцит державного бюджету України, який становить близько 30 відсотків, якщо не його половину", - розповів Горбач в інтерв'ю Главреду.

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