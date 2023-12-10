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Відмови не оминути: хто в Україні не зможе отримати субсидію

Єлизавета Бельмас
10 грудня 2023, 11:40оновлено 10 грудня, 12:18
В Україні можуть відмовити в субсидії деяким громадянам.
Хто в Україні не зможе отримати субсидію
Хто в Україні не зможе отримати субсидію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Громадяни України досить часто використовують можливість оформити субсидію і спростити собі утримання домашнього господарства. Однак таку можливість надають не всім. Законодавством визначено причини, за якими українцю можуть відмовити в субсидії. Про них розповіла юрист Наталія Василюк.

Кому в Україні не дадуть субсидію

Першою причиною відмови в субсидії може стати площа житлового приміщення. У випадку, якщо його розмір перевищує 130 квадратних метрів в багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів в приватному будинку, субсидія не призначається. Однак винятки бувають. Вони стосуються дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей та сімей з трьома і більше дітьми з інвалідністю.

Наявність транспорту, випущеного менше п'яти років тому хоч у одного члена домосподарства, також може стати причиною відмови в субсидії. Винятком стане транспорт, який стоїть в межах чотирьох розмірів мінімальної зарплати, отриманий безкоштовно або на пільгових умовах.

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Також відмовлять в субсидії тим, у кого в сім'ї хоч одна людина володіє власним житлом в кількості більше одного (квартира або будинок).

Депозит у банку на загальну суму понад 100 00 або укладена угода на 50 тисяч гривень протягом року за місяць до звернення за субсидією відповідно також стануть причиною для відмови в призначенні субсидії.

Житлова субсидія буде припинена і для тих, хто не повернув зайву перераховану суму субсидії в попередній період або в цілому не сплачують суми до повернення, які визначають уповноважені органи.

Інші причини для відмови в субсидії

Важливо знати, що субсидія недоступна також для тих, хто має заборгованість у виконавчому провадженні про стягнення аліментів протягом трьох місяців.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, у 2024 році тариф на електроенергію для побутових споживачів в Україні може зрости орієнтовно на 15%. Кіловат-година коштуватиме приблизно 3 гривні. Рішення про подорожчання має бути зваженим. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Також, міністр соцполітики Оксана Жолнович повідомила, що в Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ.

При цьому, протягом цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не зміняться. Однак у майбутньому підвищення цін на газ неминуче відбудеться. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України".

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