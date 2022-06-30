Частина України може довго бути в окупації: британські військові спрогнозували хід війни

Зараз війна в Україні йде на користь Росії, вважає генерал Річард Барронс / Фото УНІАН,

Стратегічно Росія програє війну в Україні, але зараз в РФ можуть думати, що досягли певних перемог. При цьому потрібно бути готовими до того, що частина території України може бути окупованою тривалий час.

Генерал Річард Барронс, відставний офіцер британської армії, колишній глава командування Об'єднаних сил розповів Sky News, що зараз війна в Україні йде на користь Росії.

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі це так. Росія відчує, що сидить зараз трохи менше ніж на чверті України. Вона знає, що в України немає військового потенціалу, щоб їх відкинути, і відчує, що в світі є якась втома нести наслідки цієї війни", - сказав генерал.

Але в той же час, за його словами, Москва усвідомлює, що "стратегічно" програє цю війну.

"Це держава-ізгой. Її економіка скоротиться можливо на 15% цього року. І якщо Україна зможе переозброїтися, то з часом змінить хід війни і почне витісняти росіян. Таким чином, для Росії, напевно, час вирішує все", - сказав Бренсон.

За останній тиждень українські війська відступили від Сєвєродонецька - для Росії "відчутна перемога". Але в сусідньому Лисичанську, останньому великому місті Луганська, який перебуває під контролем українських військ, очікується запекла боротьба.

Бренсон підкреслив, що окупанти у жодному разі "не повинні думати, що вони просунуться далі на Донбас, не заплативши дійсно високу ціну втратами особового складу і техніки.

Аналітик оборони професор Майкл Кларк також сказав, що захоплення Росією Сєвєродонецька є "символічно значущим".

"Це місто дає Росії північну частину Донбасу", - сказав він.

Колишній начальник Генштабу генерал Річард Донат зазначив, що у війні в Україні настав "надзвичайно критичний момент".

"У недалекому майбутньому прийде час, коли росіяни отримають контроль над цими двома провінціями Донбасу, це їхня стратегічна гра зараз. Тепер Захід може сказати росіянам, що вони повинні піти. Росіяни не підуть добровільно, і хто їх змусить?", - сказав Донат.

За його словами, НАТО не збирається починати операцію з витіснення росіян з України, тобто прямо втручатися у війну.

"Тому може виникнути нова реальність, коли частина території суверенної України залишається окупованою росіянами впродовж досить тривалого часу", — додав він.

Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін змінив риторику і більше не говорить про "денацифікацію" всієї України. За словами господаря Кремля, в планах РФ лише Донбас. При цьому Путін відмовляється називати терміни закінчення своєї "спецоперації".

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