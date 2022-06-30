Путін назвав кінцеву мету вторгнення Росії в Україну

Володимир Путін назвав цілі "спецоперації" в Україні / Фото УНІАН

Президент країни-агресора Володимир Путін змінив риторику і більше не говорить про "денацифікацію" всієї України. За словами господаря Кремля, в планах РФ лише Донбас. При цьому Путін відмовляється називати терміни закінчення своєї "спецоперації".

За словами президента РФ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року плани Кремля не змінилися.

"Кінцева мета мною позначена - це звільнення Донбасу, захист цих людей, і створення умов, які гарантували б безпеку самої Росії. Ось і все", - цитує Путіна російський Интерфакс.

Визнавати провал бліцкригу Путін відмовився. За його словами, спецоперація "йде за планом".

"Робота йде спокійно, ритмічно. Ну, як ви бачите, війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться в якості завдань на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом", - сказав господар Кремля журналістам.

Вторгнення російських військ у Київську, Чернігівську та Сумську області на початку війни Путін назвав "відволікаючими діями".

"Тактика, запропонована Міністерством оборони, Генштабом, куди війська рухати, куди пересувати, які об'єкти вражати, що за цей час зробити, коли кілька угруповань знаходилися там в центрі України, що за цей час мало бути зроблено на Донбасі, а там режим київський готувався до цього вже давно, з 2014 року, тому якісь відволікаючі дії там проводилися", - сказав президент РФ.

Також лідер країни-агресора цинічно заявив, що російська армія не завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні, а в торговому центрі в Кременчуці не було теракту.

"Та немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку взагалі в житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє. По жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає", - сказав він.

Путін відмовився говорити про будь-які терміни тривалості війни.

"Ну, щодо термінів не треба говорити, і я ніколи про це не кажу, тому що це життя, це реальні речі. Підганяти під якісь терміни - це неправильно", - додав Путін.

Як повідомляв Главред, керівник Національної розвідки США Евріл Хейнс вважає, що метою Путіна залишається захоплення великої частини України. У зв'язку з такою ситуацією перспективи війни "залишаються досить похмурими". Найвірогіднішим сценарієм може бути важкий конфлікт, під час якого російська окупаційна армія доб'ється часткових успіхів, але не виконає завдання. Два інших варіанти - широкий прорив Росії та успіх України з тактичними перемогами.

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