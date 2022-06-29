"Путін повинен ганебно програти цю війну": у Зеленського дали прогноз стосовно України

Михайло Подоляк / military.az, Офіс президента

Програш Росії у війні проти України, є головною метою всього цивілізованого світу. Про це сказав радника глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ось прокинувся умовний "працівник апарату" в поганому настрої, поділився за кавою скигленням з журналістом, і ось вже мільйони бачать заголовок "все пропало, Путін (Володимир Путін, глава Кремля, - ред.) перемагає". Ага, точно перемагає. Це іронія", - пише Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента, ці ж самі песимісти не вірили в те, що Київ протримається більше 3 діб з початку повномасштабного вторгнення Росії, Європа введе нафтове ембарго, а Україна отримає важку техніку від НАТО.

У той же час реальність, є дещо іншою. Починаючи з березня світ переосмислив війну в Україні, а Київ тим часом продовжує щодня спілкуватися з радниками, членами парламенту та представниками західних країн.

"Те, що Путін повинен ганебно програти цю війну, - абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу. Підкреслюю ще раз: програш РФ - безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства, а не повернення в радянські табори і холодні війни", - додав Подоляк.

Україна, як зазначив радник глави Офісу президента, не планує приймати ніякі компроміси і йти на поступки. Наша країна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом, оскільки має власний військовий розрахунок на цей рахунок.

"Все, що для цього потрібно, - конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєнь", - пише Подоляк.

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Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розкритикував президента РФ Володимира Путіна, який звинуватив Захід в інфляції і назвав війну проти України, мовляв, "рятувальним кругом" для західного світу". Чиновник зазначив, що тепер Путін, який стер цілі міста, здійснив масові страти і перетворив свою країну в середньовіччя, придумав нібито виправдання своїй людожерській війні.

Також Подоляк розніс Лаврова, який сказав, що, мовляв "у США не вийде позбавити Росію права голосу в світі". За словами радника голови Офісу, росіяни повинні припинити поводитися як варвари з середньовіччя, і тоді з ним буде розмова.

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