Бронь не буде безстроковою: у Раді хочуть змінити правила відстрочки від мобілізації

Анна Ярославська
14 травня 2026, 12:11
Відстрочка від служби буде можлива лише за умови участі в обороні держави в тій чи іншій формі.
Резерв+
Правила бронювання працівників можуть змінитися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • У Раді зареєстровано проєкт про нові правила бронювання
  • Бронювання пропонують зробити платним або зі службою у військовому резерві
  • Нові норми не передбачають безстрокової відстрочки від призову

В Україні можуть змінитися правила бронювання від мобілізації. Законопроект "Про справедливе бронювання та участь в обороні" №15237, зареєстрований у Верховній Раді 13 травня, пропонує змінити саму логіку відстрочки. Зокрема, бронь може стати платною або з обов’язковою службою в резерві.

Згідно з документом, йдеться про перехід від моделі, коли заброньований фактично звільняється від обов’язку служити в армії, до підходу, за яким заброньований бере участь в обороні держави в іншій формі, поєднуючи потреби економіки та обороноздатності країни.

Однією з ключових ініціатив законопроекту є зміни до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до змін порядок і критерії бронювання мають бути закріплені на рівні закону.

Законопроект встановлює, що категорії осіб, підстави для бронювання та граничні терміни відстрочки повинні визначатися виключно законом, а не урядовими постановами.

Бронювання не буде безстроковим

Стаття 3 законопроекту забороняє встановлювати бронювання на безстроковій основі. Цей крок нівелює можливість для окремих категорій посадових осіб або працівників отримати довічну відстрочку.

Крім того, передбачено регулярний перегляд статусу заброньованих на предмет відповідності вимогам закону.

Три форми участі заброньованих у забезпеченні оборони

Стаття 5 проекту передбачає, що заброньовані працівники повинні брати участь у забезпеченні оборони держави в одній із визначених форм.

Документ пропонує три основні механізми такої участі:

1. Працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури.

Йдеться про класичну модель бронювання, за якої робота у сферах енергетики, транспорту, оборонної промисловості або інших стратегічних галузях фактично розглядається як виконання оборонного завдання для держави.

2. Служба в резерві.

Такий підхід передбачає підготовку військового резерву без повного відриву працівника від виробничої діяльності, але з зобов’язанням бути готовим до оперативного залучення до служби у складі ЗСУ.

3. Цільові внески на оборону.

Цей механізм фактично легалізує модель так званого економічного бронювання, коли підприємство або сам працівник здійснюють певний внесок, спрямований на фінансування потреб Сил оборони України.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, 30 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на три місяці - до 2 серпня 2026 року.

Голова комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк заявила, що бронювання залишиться не лише для працівників промислового комплексу, а й критично важливих підприємств. До них належать і комунальні підприємства.

Нардеп Руслан Горбенко повідомив, що у Верховній Раді поки не планують знижувати мобілізаційний вік, однак ситуація може з часом змінитися.

Тим часом посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив концепцію "розумної" мобілізації, яка має допомогти країні вистояти у тривалій війні.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

