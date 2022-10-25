Годину сидів у бомбосховищі: президенту Німеччини довелося ховатися під час візиту в Україну

Президенту Німеччини довелося ховатися під час повітряної тривоги під час візиту в Україну/ Reuters, ARD

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок, 25 жовтня, перебуває з офіційним візитом в Україні. Він відправився на північ нашої держави, у Чернігівську область.

Проте під час візиту його застала повітряна тривога. Через загрозу обстрілу ракетами з боку російських окупантів, президент Німеччини був змушений годину просидіти у бомбосховищі на Чернігівщині. Про це повідомляє німецьке видання ARD.

Видання оприлюднило фото Штайнмаєра, на якому видно, що він з іще понад двома десятками інших людей перебуває у бомбосховищі.

Проте наразі не повідомляються деталі перебування німецького президента в укритті.

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Візит Штайнмаєра в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у вівторок, 25 жовтня, прибув до Києва. Цього дня відбудеться його зустріч лідером України Володимиром Зеленським.

Цей візит відбувся лише з третьої спроби. Раніше Україні та Німеччині не вдавалося домовитися про приїзд німецького президента.

Спочатку він приїхав до Києва, а потім вирушив до міста Корюківка на Чернігівщині. Це місто відоме фактом наймасовішого знищення місцевого населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни. На початку березня 1943 року німецькі солдати вбили всіх жителів міста, а саму Корюківку спалили.

Штайнмаєр під час візиту до України заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані. Президент ФРН заявив, що візьме на себе патронат над мережею міст-побратимів. За його словами ,"чим більше буде партнерства, тим легше буде пережити зиму".

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