'Заради Китаю і всього світу': Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку

Трамп зазначив, що Китай дуже задоволений цим рішенням.

Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки

Головне з новини:

Трамп заявив, що відкриває Ормузьку протоку назавжди

Блокада була завершена після нових домовленостей, зокрема з Китаєм

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення повністю відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, підкресливши, що такий крок має глобальне значення.

У своєму дописі Трамп заявив:

"Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це також заради них – і заради всього світу".

За словами президента, Пекін нібито погодився утриматися від постачання озброєнь Ірану. Він також згадав про майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, назвавши нинішній етап взаємодії між країнами "розумною та плідною співпрацею". Трамп додав, що США прагнуть дипломатичного врегулювання, але зберігають військову готовність.

Контекст: як виникла блокада Ормузької протоки

12 квітня Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки американським флотом, пояснивши це провалом мирних переговорів у Пакистані щодо ситуації навколо Ірану. За його словами, ВМС США почали зупиняти всі судна, які намагаються увійти або вийти з протоки, а низка союзників мала долучитися до операції.

Однак, як повідомляло Bloomberg, Велика Британія не приєдналася до ініціативи. Це, за даними видання, стало ще одним джерелом напруження у відносинах між Вашингтоном і прем’єр-міністром Кіром Стармером у контексті іранського питання.

Ормузька протока

Наскільки "перемирʼя" між Іраном та США може бути тривалим - думка експерта Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що навіть тимчасове "перемир’я" між США та Іраном є позитивним фактором, оскільки може зменшити тиск на світовий ринок нафти та опосередковано полегшити ситуацію для України. Також воно знижує рівень напруги в західних суспільствах, які підтримують Київ. "Це перемир’я — фактично домовленість між США та Іраном. Його головна ідея - розблокування Ормузької протоки, що зараз і відбувається", - сказав Хара в інтерв'ю Главреду. Водночас експерт сумнівається у довготривалості домовленостей, зазначаючи, що подібні "перемир’я" вже неодноразово порушувалися в інших конфліктах на Близькому Сході. Він нагадав про постійні удари Ізраїлю по позиціях ХАМАС і "Хезболли" та взаємні атаки сторін.

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп заявив, що воєнна операція проти Ірану завершена. Зокрема, за словами журналістки Fox News Марія Бартіромо, в розмові він заявив про закінчення війни.

Нагадаємо, 12 квітня США завершили раунд переговорів з Іраном без прориву: віцепрезидент Джей Ді Венс підтвердив, що сторони так і не змогли узгодити умови припинення війни.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтону не вдалося домовитися з Тегераном щодо іранської ядерної програми, і американські військові починають морську блокаду Ірану.

Раніше США також почали процес розмінування Ормузької протоки. Кораблі ВМС США пройшли через протоку без дозволу Тегерана.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

