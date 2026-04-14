Ринок палива на межі: прогноз різкого подорожчання та ймовірність дефіциту

Олексій Тесля
14 квітня 2026, 23:25
Якщо обмеження триватимуть протягом двох місяців або довше, резерви почнуть вичерпуватися, і тоді дефіцит стане більш відчутним, вважає Дмитро Леушкін.
Прогноз ситуації на ринку палива / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Важливе із заяв Леушкіна:

  • Дефіцит палива може стати більш відчутним
  • Ризик дефіциту палива не є значним

Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін прокоментував питання щодо ситуації на ринку нафтопродуктів.

"Незважаючи на відносну стабільність, ринок залишається вразливим. Він уже зараз є дещо дефіцитним, і цей дефіцит покривається за рахунок резервів", — підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт каже, що якщо обмеження триватимуть протягом двох місяців або довше, ці резерви почнуть вичерпуватися, і тоді дефіцит стане більш відчутним.

"У такій ситуації можливі два базові сценарії: або скорочення споживання, або збільшення видобутку. Однак швидко наростити видобуток складно — навіть у країнах, що мають потенціал, таких як Гайана, це вимагає часу", — попередив він.

Співрозмовник вважає, що найбільш імовірним механізмом балансування стане саме зниження споживання через зростання цін.

"Це, у свою чергу, може призвести до економічного уповільнення або навіть рецесії в окремих країнах, насамперед в Азії — таких як Філіппіни, В'єтнам, а також в Австралії та Новій Зеландії. Високі ціни на паливо можуть змусити бізнес і населення скорочувати витрати, зокрема на транспорт і авіаперельоти. Таким чином, навіть у разі затягування конфлікту світовий ринок, ймовірно, не зіткнеться з різким фізичним дефіцитом палива, але збалансується на значно вищому рівні цін", — додав Леушкін.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

дизтопливо ціни на нафту Дмитро Льоушкін
