Ринок палива на межі: прогноз різкого подорожчання та ймовірність дефіциту

Якщо обмеження триватимуть протягом двох місяців або довше, резерви почнуть вичерпуватися, і тоді дефіцит стане більш відчутним, вважає Дмитро Леушкін.

Прогноз ситуації на ринку палива

Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін прокоментував питання щодо ситуації на ринку нафтопродуктів.

"Незважаючи на відносну стабільність, ринок залишається вразливим. Він уже зараз є дещо дефіцитним, і цей дефіцит покривається за рахунок резервів", — підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт каже, що якщо обмеження триватимуть протягом двох місяців або довше, ці резерви почнуть вичерпуватися, і тоді дефіцит стане більш відчутним.

"У такій ситуації можливі два базові сценарії: або скорочення споживання, або збільшення видобутку. Однак швидко наростити видобуток складно — навіть у країнах, що мають потенціал, таких як Гайана, це вимагає часу", — попередив він.

Співрозмовник вважає, що найбільш імовірним механізмом балансування стане саме зниження споживання через зростання цін.

"Це, у свою чергу, може призвести до економічного уповільнення або навіть рецесії в окремих країнах, насамперед в Азії — таких як Філіппіни, В'єтнам, а також в Австралії та Новій Зеландії. Високі ціни на паливо можуть змусити бізнес і населення скорочувати витрати, зокрема на транспорт і авіаперельоти. Таким чином, навіть у разі затягування конфлікту світовий ринок, ймовірно, не зіткнеться з різким фізичним дефіцитом палива, але збалансується на значно вищому рівні цін", — додав Леушкін.

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

