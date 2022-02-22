Ціни на меблі в Україні різко пішли вгору / УНІАН

В Україні стрімко подорожчали меблі. Протягом року їх вартість зросла на третину.

Виробники пояснюють таку ситуацію подорожчанням витратних матеріалів, пише ТСН.

Зокрема, плити ДСП, які використовуються у виробництві найчастіше, з початку року зросли в ціні вже тричі. Причина - дорога деревина.

Також на вартість меблів впливає дорога фурнітура. Її виробники замовляють за кордоном. І її вартість залежить від коливання курсу валют.

Зростання цін в Україні

В Україні різко подорожчав буряк. За тиждень вона досягла в ціні 10-15 грн / кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж раніше. В цілому за рік буряк подорожчав у 2,5 рази. Головною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції столового буряка на ринку, кажуть експерти.

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Також в Україні за минулі два тижні яловичина виросла в ціні на 7% - середня ціна в українських супермаркетах становить 219,13 гривні за кілограм.

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