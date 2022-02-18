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Пандемія суттєво змінила ціни на житло в Україні: який прогноз на майбутнє

18 лютого 2022, 17:06

Найдорожче житло в новобудовах і житловому фонд від 2011 року в Києві.

житло, нерухомість, квартири
Житло подорожчало наполовину / колаж УНІАН

Протягом двох років пандемії коронавірусу в Україні від 25% до майже 50% подорожчала нерухомість.

"Найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси - за 39,3 тис. дол. У свою чергу найдорожче житло-новобудови і житловий фонд від 2011 року в столиці, де ціна може досягати в середньому 200 тис.дол. за квартиру. Загалом, за два роки ціна угод купівлі / продажу житлової нерухомості зросла у всіх типах будинків", - йдеться в повідомленні аналітичної служби OLX нерухомість.

При цьому різниця пропозицій в ціні на первинному і вторинному ринках мало відрізняється.

Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири в будинку вторинного житлового фонду на початок 2022 року становить 69,4 тис.дол., а в новобудові - 78,1 тис.дол.

Найдорожчою залишається нерухомість в житловому фонді з 2011 року. Вартість однокімнатної квартири коливається від 83,4 тис. дол, а трикімнатної досягає 210,1 тис.дол.

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Найдешевші квартири на початку 2022 року пропонують в Одесі в середньому за 39,3 тис.дол., а найдорожчі - у Львові, за 48,5 тис.дол. Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року, найбільший стрибок цін з початку пандемії стався в Харкові - на 50%.

Найбільше підвищення цін протягом двох років спостерігалося на квартири в новобудовах. В цілому у всіх великих містах, за винятком Одеси, ціни на житло в нових будинках виросли на 40-44%.

"Нерухомість традиційно є одним з основних видів інвестування для українців. Тому можна очікувати, що в цьому році ринок продажу квартир в Україні буде рости на 3-5%, і така тенденція буде зберігатися в найближчі роки. Крім попиту, який прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку будуть впливати і зовнішні чинники: вартість будматеріалів, палива і стан економіки, від якого залежить курс валют", - відзначають аналітики.

Ціни на нерухомість в Україні

Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Україні подорожчає нерухомість. Ціна за квадратний метр може збільшитися на 10%. Ціни зростуть не тільки на первинному, але і на вторинному ринку. Однак все буде залежати від попиту і купівельної спроможності.

Збільшаться в Україні і ціни на оренду житла. Вони злетять на 10-15% протягом 2022 року. Таким чином, в столиці знімати квартиру може стати дорожче на кілька тисяч.

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