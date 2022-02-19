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Хліб в Україні дорожчає 3 місяці поспіль: коли ціна перестане рости

19 лютого 2022, 12:02

Лише за останній місяць вартість хліба зросла на 2,5 гривні.

Що буде з ціною на хліб в Україні/ pixabay, УНІАН

В Україні лише за останній місяць ціна на хліб зросла на 2,5 гривні. Так, у січні середня вартість пшеничного хліба вагою 650 грам становила 25,2 гривні, а в лютому ця цифра досягнула позначки 27,7 гривні.

Ціна на хліб зростає уже три місяці поспіль, пише "Обозреватель". При цьому за пів року ще не було місяця, щоб вартість цього продукту хоч трохи знизилася.

Голова Спілки українського селянства Іван Томіч прогнозує, що хліб в Україні неухильно дорожчатиме принаймні до вересня 2022 року. Він назвав дві причини, які спричинятимуть зростання ціни:

  • складна ситуація з борошном;
  • вартість енергоносіїв.

Проте це не означає, що потім ситуація покращиться, зазначив Томіч. За його словами, наступного року це питання може стати ще більш напруженим, адже очікується ще менший урожай зернових, ніж був у 2021 році.

"У 2022 році я прогнозую менший урожай пшениці порівняно з 2021 роком. Обережно оцінюючи посіви, перезимівлю, додається і критична ситуація, якої не було за 20 років, із внесенням азотних та загалом мінеральних добрив для підживлення озимих", – зазначив експерт.

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Раніше повідомлялося, що пекарні будуть змушені підвищувати ціну на хліб на 25-30%. Зокрема, у собівартості хліба закладена вартість енергоносіїв, яка становить 70%.

Також повідомлялося, що вартість хліба в Україні побила п'ятирічний максимум. На початку лютого пшеничний хліб подорожчав до рекордної за останні п'ять років ціни-25,9 грн. У той час, як роком раніше він коштував 20,46 грн.

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