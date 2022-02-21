Кріп по 48 гривень: популярна серед українців рослина сильно подорожчала / ua.depositphotos.com

В українських супермаркетах зафіксовано рекордне подорожчання кропу. Про це розповіли в програмі Сніданок з 1+1.

Експерти кажуть, що такий ціновий рекорд пов'язаний з подорожчанням енергоносіїв і зменшенням пропозицій на ринку. Інші причина збільшення вартості-сезонність.

Наприклад, в середині лютого нинішнього року вартість 250 грамів досягла позначки майже в 48 гривень (на 13 гривень більше показника минулого місяця).читайте такожРізке подорожчання горілки і вина: українцям розповіли про нове зростання цін

Ціни на продукти ростуть в Україні

Раніше повідомлялося, що українські пекарні будуть змушені підвищувати ціну на хліб на 25-30%. Зокрема, в собівартості хліба закладена вартість енергоносіїв, яка становить 70%.

Також повідомлялося, що вартість хліба в Україні побила п'ятирічний максимум. На початку лютого пшеничний хліб подорожчав до рекордної за останні п'ять років ціни-25,9 грн. У той час, як роком раніше він коштував 20,46 грн.

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