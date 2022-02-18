М'ясо по 220 грн за кіло: в Україні різко подорожчала яловичина

В Україні різко подорожчала яловичина / ua.depositphotos.com

В Україні за минулі два тижні яловичина виросла в ціні на 7% - середня ціна в українських супермаркетах становить 219,13 гривні за кілограм. Про це повідомляє пресслужба УКАБ ("Український клуб аграрного бізнесу").

Цікаво, за той же період курятина в Україні подешевшала на 6%. Як кажуть експерти, постійна динаміка подорожчання яловичини спостерігається ще з початку 2018 року. Ключова причина - постійне скорочення обсягів виробництва.

За результатами минулого року обсяги виробництва яловичини впали аж на 10% порівняно з позаминулим роком. При цьому стабілізація ситуації не очікується, ця динаміка триває і в нинішньому році.

При цьому ціна на найбільш популярний і доступний в Україні вид м'яса - курятину - за два останні тижні знизилася на 6%. Зараз її в середньому можна купити за 100,82 гривні за кілограм.

В УКАБ відзначають, що, на відміну від яловичини, в Україні як і раніше ростуть обсяги виробництва курятини. Це, по всій видимості, і допомогло його здешевленню. За результатами січня нинішнього року було вироблено на 8,1% більше цього виду м'яса, якщо порівнювати з таким же періодом 2021 року.

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Ціни на продукти в Україні:

ВУкраїні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%.

Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг.

У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

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