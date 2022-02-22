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Нова ціна за півлітровку: українцям розповіли про подорожчання горілки

22 лютого 2022, 04:00

Мінімальна роздрібна ціна за 1 літр стовідсоткового спирту підвищується до 484 гривень.

горілка
/ УНІАН

В Україні найбільше контрафактного алкоголю повз податкову касу продається в мережі Інтернет.

Спроби закрити цю опцію досі успіху не мали, йдеться в матеріалі 112ua.tv.

Єдиним інструментом у боротьбі з демпінгом тіньовиків у роздробі є мінімальні ціни – цінові маркери, дешевше яких продавати алкогольну продукцію в роздробі не можна, зазначають журналісти.

Уточнюється, що в Кабміні знаходиться проект мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на різні види алкогольних напоїв. Він розроблений за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від 16 березня 2021 року № 10917/1/1-21.

"Затверджувати документ уряд не поспішає. Згідно з документом, мінімальна роздрібна ціна за 1 літр стовідсоткового спирту підвищується до 484 гривень (проти нинішньої 447,02 грн). Таким чином, мінімальна роздрібна ціна стандартної півлітрової пляшки горілки міцністю 40% градусів підвищиться приблизно на 7 грн до 96,82 грн за пляшку", - додали журналісти.

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Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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