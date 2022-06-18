"Довоєнної ціни уже не буде": Данілов пояснив, що буде з пальним в Україні

Данілов пояснив, що буде з пальним в Україні/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Ціни на пальне в Україні уже не повернуться до довоєнного рівня.

Проте проблема щодо його кількості на ринку з часом буде вирішена. Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, пише LIGA.net.

За його словами ціна на бензин в Україні не буде, як раніше, адже вона не може бути набагато нижчою, ніж за кордоном.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", – наголосив Данілов.

Паливна криза в Україні

Нагадаємо, в Україні виник дефіцит пального на АЗС. Щоб якось вплинути на це питання, 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива.

Раніше повідомлялося, що у Сумах місцевий житель оригінально вийшов із ситуації нестачі бензину. Оскільки зараз всюди по Україні великі черги на заправних станціях, чоловік вирішив полегшити собі життя і перевів своє авто на дрова.

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