"Золота" гречка: ціни на крупи в Україні б'ють рекорди

Ціни на продукти в Україні / УНІАН

Ціни на крупи в Україні ячну, гречану і манну у вересні 2021 року порівняно з груднем попереднього року зросли на 15,25%, 13,65% і 7,23%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, згідно з опублікованими даними, якщо в грудні минулого року крупа ячна в середньому коштувала 12,98 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна склала 14,96 грн за кілограм (подорожчала з початку року на 15,25%).

У грудні минулого року крупа гречана в середньому коштувала 37,43 грн за кілограм, а у вересні 2021 року її ціна становила від 42,54 грн за кілограм (зросла з початку року на 13,65%).

У грудні минулого року крупа манна в середньому коштувала 15,91 грн за кілограм, а у вересні – 17,06 грн за кілограм (подорожчала на 7,23%).

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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