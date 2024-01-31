Цілують землю і ридають: з'явилося зворушливе відео з поверненням полонених

З російського полону в Україну повернули 207 людей. Це один із найбільших обмінів.

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В Україні відбувся обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

В Україні сьогодні, 31 січня, відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися 207 захисників. У Мережі з'явилося зворушливе відео з кадрами повернення воїнів.

Наші захисники виходять з автобусів, а на їхніх обличчях видно приємний шок. Вони могли тільки здогадуватися і вірити, що цього разу їх привезуть в Україну.

Багато захисників дуже схудлі, виснажені. Вони падали і цілували землю, плакали від щастя і обіймалися. Усі вони не змогли стримати емоцій, коли здійснювали такий довгоочікуваний дзвінок і чули голос своїх рідних. На іншому кінці зв'язку близькі військових також плакали, адже їх переповнювали емоції, які накопичувалися весь цей час.

відео дня

Дивіться відео з кадрами повернення українських військових з полону:

В Україні відбувся обмін полоненими / фото: скріншот

Захисники, стоячи з українськими прапорами, всі разом заспівали гімн України. Хтось навіть молився.

Тепер на звільнених із полону українців чекають близькі, реабілітація та лікування.

Дивіться відео з кадрами повернення українських військових із полону.

В Україні відбувся обмін полоненими / фото: скріншот

Обмін полоненими

31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.

З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.

Пізніше в ГУР заявили, що в Україну не повернули людей зі списку на обмін, який зірвався через Іл-76. Росіяни стверджують, що українські військовополонені були на цьому літаку. Однак поки немає нічого, що могло б підтвердити це.

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