Цілують землю і ридають: з'явилося зворушливе відео з поверненням полонених

З російського полону в Україну повернули 207 людей. Це один із найбільших обмінів.
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В Україні сьогодні, 31 січня, відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому повернулися 207 захисників. У Мережі з'явилося зворушливе відео з кадрами повернення воїнів.
Наші захисники виходять з автобусів, а на їхніх обличчях видно приємний шок. Вони могли тільки здогадуватися і вірити, що цього разу їх привезуть в Україну.
Багато захисників дуже схудлі, виснажені. Вони падали і цілували землю, плакали від щастя і обіймалися. Усі вони не змогли стримати емоцій, коли здійснювали такий довгоочікуваний дзвінок і чули голос своїх рідних. На іншому кінці зв'язку близькі військових також плакали, адже їх переповнювали емоції, які накопичувалися весь цей час.
відео дня
Дивіться відео з кадрами повернення українських військових з полону:
Захисники, стоячи з українськими прапорами, всі разом заспівали гімн України. Хтось навіть молився.
Тепер на звільнених із полону українців чекають близькі, реабілітація та лікування.
Дивіться відео з кадрами повернення українських військових із полону.
Обмін полоненими
31 січня відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених з полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених з полону українців мають важкі поранення та хвороби.
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Новий обмін полоненими 31 січня 2024 Telegram Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Андрія Єрмака, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
З російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину і доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалась евакуація з "Азовсталі". Через півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом з дочками саме у тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша дочка вижила, бо в цей момент була не у Дніпрі.