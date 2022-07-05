Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювали

Ракетний удар / Facebook, скрін

Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили три російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони "Захід" збили три ракети.

Ракетна атака РФ 5 липня

Місцева влада в Хмельницькій області повідомила про наслідки ракетного удару РФ. Зокрема, мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив прильоти у Хмельницькому районі.

"Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі пізніше від обласної Військової адміністрації", - написав він.

Крім того, у вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов'янська Донецької області.

Пізніше Вадим Лях уточнив, що в результаті обстрілу Слов'янська Донецької області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

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