Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювали

Українські ППО змогли збити три російські ракети.
Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили три російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони "Захід" збили три ракети.
Ракетна атака РФ 5 липня
Місцева влада в Хмельницькій області повідомила про наслідки ракетного удару РФ. Зокрема, мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив прильоти у Хмельницькому районі.
"Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі пізніше від обласної Військової адміністрації", - написав він.
Крім того, у вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов'янська Донецької області.
Пізніше Вадим Лях уточнив, що в результаті обстрілу Слов'янська Донецької області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.
читайте також"Надалі не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язаних
Читайте також:
- РФ б'є по Україні "ядерними ракетами": у ГУР назвали причину
- У Дніпрі прогриміли вибухи: РФ запустила по області сім ракет
- Потужні вибухи у Миколаєві: після ударів ракет спалахнула пожежа, над містом - клуби чорного диму